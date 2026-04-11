يانكيز، بريان كاشمان لا يندم على التحرك لقطع العلاقات مع كيد وينكويست

شارع. بطرسبرج ، فلوريدا – يأسف فريق يانكيز لحقيقة أنهم قطعوا العلاقات مع كيد وينكويست يوم الجمعة قبل أن يتمكنوا من رؤيته وهو يلعب في مباراة موسمية عادية.

لو كانوا يعرفون فقط شخصًا كان بإمكانه المساعدة في هذا المأزق.

للأسف، بعد أن كسر اختيار القاعدة 5 المعسكر مع الفريق ولكنه اقترب فقط من أول ظهور له في MLB مثل الإحماء في ساحة اللعب، تم تعيين Winquest رسميًا للمهمة يوم الجمعة لإفساح المجال في القائمة لفريق Yankees لاستدعاء Luis Gil للبدء ضد Rays.

قال المدير العام بريان كاشمان يوم الجمعة قبل خسارة يانكيز 5-3 أمام رايز: “لقد اضطررنا إلى اتخاذ قرار، وفي نهاية المطاف، لم يكن قد شارك حتى الآن هذا العام”. “لم تسر الأمور بالطريقة التي أردناها في النهاية. لكنه موهوب حقًا. لقد أحببنا العملية التي مررنا بها عندما اخترناه، ولكن كان من الجيد أن نتمكن من إيجاد مساحة لإدخاله في الألعاب ليتطور، ولكن يكون الأمر صعبًا عندما تحاول التنافس من أجل التطور في نفس الوقت.

“لذا، لم تسير الأمور بالطريقة التي أردناها…. نعتقد أن وضعه في وضع جيد، وسيحتاج فقط إلى بعض الوقت.”

إذا وافق وينكويست على التنازلات، فيجب على يانكيز إعادته إلى الكاردينالز مقابل 50 ألف دولار (نصف ما دفعوه لاختياره في مسودة القاعدة 5 لشهر ديسمبر).

إذا رفض الكرادلة استعادته، فسيكون لدى يانكيز فرصة لإبقائه في البطولات الصغيرة.

في حين لم يشكك كاشمان ولا المدير الفني آرون بون في قرار ضم وينكويست إلى القائمة لبدء الموسم – فقد كان هو المنقذ التاسع لهم حيث بدأوا بتناوب أربعة لاعبين بسبب عدة أيام مبكرة – من الواضح أنهم لم يشعروا أبدًا بالراحة الكافية لاستخدامه خلال أول 12 مباراة، ومعظمها كانت ضيقة نسبيًا.

ظهر Lefty Brent Headrick في ثماني من تلك المباريات بينما ظهر خمسة من المسكنات الأخرى في ستة، على الرغم من أن أيام الإجازة ساعدت إلى حد ما في تخفيف العبء.

وقال بون: “ربما كانت هناك أربع أو خمس مباريات كان فيها بعيدًا عن المباراة ولم يحدث ذلك أبدًا، وهو ما خيب أملي”. “أردت أن يصل إلى هناك وأردنا رؤيته وما زلنا نقدره بشدة. (الخميس) كان صعبًا لأنه من الواضح أننا استثمرنا هذا الاختيار فيه خلال فصل الشتاء وما زلنا نعتقد أن هذا الرجل لديه فرصة ليكون لاعبًا جيدًا حقًا في هذا الدوري. لذلك كان الأمر صعبًا، لكن الموسم المبكر حتى الآن أعلن عن نفسه بهذه الطريقة.”

لم يكن لدى وينكويست البالغ من العمر 25 عامًا، والذي لم يتفوق بعد على Double-A، ربيعًا رائعًا، لكنه قال بون: “كان الكثير من الأشخاص الأذكياء يرون الأشياء ويقولون: “هذا الرجل لديه فرصة ليكون جيدًا حقًا”. ”

لكن من غير المرجح أن يتمكن اليانكيون من رؤية ذلك يؤتي ثماره.

قدم الموقف تذكيرًا لماذا نادرًا ما يقوم فريق يانكيز باختيارات في مسودة القاعدة 5، لأنه من الصعب إبقاء لاعب متطور في القائمة لموسم كامل أثناء محاولته المنافسة على أعلى مستوى.

وقال كاشمان: “من الصعب القيام بذلك، دون أدنى شك، ولكن من الممكن القيام به”. “أعتقد في يوم آخر.”

ألقى كلارك شميدت 10 كرات سريعة من التل يوم الجمعة للمرة الأولى منذ خضوعه لعملية جراحية تومي جون في يوليو الماضي.

كان صاحب اليد اليمنى “متفاجئًا بسرور” بمدى شعوره الطبيعي، وهو أحدث معلم في عملية إعادة تأهيل طويلة يمكن أن تعيده إلى فريق يانكيز في مرحلة ما من الشوط الثاني.

وقال شميدت، الذي يأمل في مواجهة الضاربين بحلول شهر يونيو/حزيران: “لقد كان الأمر رائعاً”. “أنا في أيام كثيرة الحجم، وهذه مرحلة بناء عالية حقًا، ولا أشعر بالتوتر على الإطلاق. إنها الكمية المثالية حيث يتعين عليك العمل من خلالها وهي ليست كثيرًا بالنسبة لجسدي. لذلك كان الأمر جيدًا. “

من المتوقع أن يواجه كارلوس رودون (الكوع، أوتار الركبة) الضاربين مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل.

خسر فريق يانكيز كلا التحديين الآليين في نظام الضربات الكروية في بداية الشوط الخامس، بعد فشل كل من جاز تشيشولم جونيور وخوسيه كاباليرو في محاولة قلب الملعب الأول للضربة مع عدم وجود أي شخص في القاعدة – استمرارًا لأسبوع صعب من التحديات للنادي. قال بون: “الليلة، ليست تحديات جيدة جدًا”.