يانكيز، توجه مارك ليتر جونيور للتحكيم

ذهب فريق يانكيز إلى 4 مقابل 5 في إبرام صفقات مع لاعبين مؤهلين للتحكيم قبل الموعد النهائي يوم الخميس.

أعلن الفريق أن ديفين ويليامز وجاز تشيشولم جونيور وكلارك شميدت وسكوت إفروس استقروا مع يانكيز، بينما مثل مارك ليتر جونيور النفحة الوحيدة.

لم يتمكن المخلص الأيمن والنادي من التوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاقية، ويواجه الاثنان الآن جلسة تحكيم محتملة لا يستمتع بها اللاعبون والفرق.

لا يزال بإمكان ليتر واليانكيز التفاوض لبضعة أسابيع قبل جلسة الاستماع.

إذا كان لا يزال غير قادر على الاتفاق على العقد، فسيتم الاستماع إلى القضية من قبل لجنة تختار إما الراتب المقترح للاعب أو الفريق.

قدم ليتر مبلغًا قدره 2.5 مليون دولار ويانكيز بمبلغ 2.05 مليون دولار، وفقًا لما ذكره جون هيمان من صحيفة The Post.

لم يشارك فريق يانكيز في جلسة تحكيم منذ عام 2017، عندما تغلبوا على ديلين بيتانسيس قبل أن يقوم رئيس الفريق راندي ليفين بتمزيق ممثلي بيتانسيس علنًا.

لقد اقتربوا من جلسات استماع أخرى مؤخرًا، بما في ذلك التسوية مع آرون جادج قبل ساعات من تعيين المحكمين لسماع قضيته في عام 2022.

عانى ليتر بعد انضمامه إلى فريق يانكيز في تجارة منتصف الموسم مع الأشبال.

انتهى اليمين بـ 4.50 عصرًا مدمجًا في 58 جولة، متضررًا من الركض على أرضه ولكنه يعرض أشياء عالية الجودة تفتقد الخفافيش باستمرار، قبل التقدم في فترة ما بعد الموسم (جري واحد في 5 ¹/₃ أدوار).

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا هو في عامه الثاني من التحكيم، بعد أن استقر مع شيكاغو بمبلغ 1.5 مليون دولار قبل عام. إنه تحت سيطرة الفريق حتى موسم 2026.

استقر فريق يانكيز مع ويليامز (8.6 مليون دولار) وتشيشولم (5.85 مليون دولار) وشميدت (3.6 مليون دولار) وإيفروس (800 ألف دولار).

كان ويليامز، الذي تم استيراده من برويرز الشهر الماضي، لديه بداية متأخرة لموسم 2024 بسبب كسور الإجهاد في ظهره، لكنه كان هو نفسه المهيمن المعتاد في العودة والسماح بثلاثة أشواط مكتسبة في 21 ²/₃ أدوار.

وسيكون اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لاعبًا حرًا بعد الموسم المقبل.

حصل تشيشولم، في موسمه الثاني من التحكيم، على زيادة بعد بداية قوية لفترة ولايته في يانكيز، حيث جمع شهرين لطيفين بعد التجارة من مارلينز وانتهى بـ .760 OPS، و24 جولة منزلية و40 سرقة لـ موسم 2024 .

شارك إفروس (31 عامًا) في ثلاث مباريات كبرى بالدوري في موسم محبط آخر مليئ بالإصابات.

يتطلب الموعد النهائي للتجارة لعام 2022 إجراء عملية جراحية لتومي جون في ذلك الموسم، ثم إجراء عملية جراحية مرة أخرى في ديسمبر 2023 قبل أن تؤدي العديد من الفواق إلى تأجيل عودته إلى سبتمبر.

يخرج شميدت، 28 عامًا، من أفضل موسم له (2.85 عصرًا في 16 بداية) ولا يمكنه أن يصبح وكيلًا مجانيًا إلا بعد موسم 2027.