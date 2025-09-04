يانكيز ، Mets على قيد الحياة MLB الصيف مع الأحلام في الغالب سليمة

في هذه النشرة الإخبارية في 13 يونيو ، لاحظ كاتب آخر هذا العام ربع قرن منذ آخر سلسلة مترو أنفاق العالم ، مضيفًا: “يبدو أن Mets و Yankees تم إعداده لجعله صيفًا مثيرًا للاهتمام ، مما أدى إلى ما يمكن أن يكون سقوطًا آخر لا يُنسى. ما الذي يمكن أن يمر في طريقهما؟”

في الدفاع عن الكاتب-أنا-كان يانكيز 42-25 في ذلك الوقت مع تقدم 4 ½ في المباراة في الشرق ، ويقاتلون النمور للحصول على أفضل سجل في الدوري الأمريكي. قاد فريق Mets MLB بنسبة مئوية فوز قدرها.

كان يانكيز في خضم سلسلة الفوز ثلاث مباريات. وكان Mets قد فاز للتو في المركز السادس على التوالي.

لا عجب في أن الكاتب طلب من المعلمين الإحصائيين في مكتب Elias Sports التحقق مما إذا كان Mets و Yankees قد انتهوا من أفضل السجلات في بطولات الدوري في نفس العام. (لم يفعلوا.)