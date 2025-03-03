يانكيز آرون بون لا يخفي أفكاره على الحكام الروبوت

NORTH PORT ، FLA.-ما يزيد قليلاً عن أسبوع في تجربة نظام الضرب الأوتوماتيكي (ABS) ، فإن آرون بون ليس من المعجبين.

إن أقدم لعبة البيسبول الرئيسية في الدوري ستستخدم نظام ABS Enghands – منح الفرق تحديات لكل لعبة لمراجعة كرة أو مكالمة هاتفية – في الموسم العادي في العام المقبل ، لكن الفرق تمنحها تجربة تجريبية هذا الربيع أثناء لعب الجريب فروت وعلاج الصبار.

حتى الآن ، يمكن أن يعيش بون كثيرًا بدونها.

قال بون يوم الأحد قبل خسارة 11-1 أمام الشجعان في Cooltoday Park: “بشكل عام ، مع مرور خطوة إلى الوراء ، صورة كبيرة ، لا أحبها”.

اعترف بون بأنه أحب “مسرح ذلك” ، حيث يتم تشغيل المراجعة على لوحة النتائج لإظهار ما إذا كان الملعب قد قطع بالفعل منطقة الإضراب أم لا.

لكنه يعتقد أن النظام على الأقل يقلل جزئيًا من تأطير الماسك – قوة يانكيز – ويشعر بالقلق من ذلك من المحتمل أن يخلق الانقسام بين اللاعبين حول من يجب أن يستخدم التحديات.

قرص واحد محتمل؟ قال بون إنه سيكون مهتمًا بالفرق التي تحصل على تحدٍ واحد يمكنهم استخدامه من الشوط السابع للحصول على مواقع كبيرة في لعبة ضيقة.

لكن الإعداد الحالي ليس كوب شاي بون.

وقال بون: “مثل (السبت) ، عندما تراه فقط بشكل متقطع طوال اللعبة ، هناك ثمانية أو تسعة أو 10 (تحديات) – تشعر بغرابة بالنسبة لي”.

وأضاف بون ، الذي يعاني من 39 عملية القذف الوظيفي: “أعرف أن قادمًا مني ، يبدو الأمر مضحكًا ، لكنني أعتقد حقًا أن هؤلاء الرجال قد حصلوا على ما يرام هناك ككل”. “أشعر أنهم يستمرون في التحسن وأفضل أنني لا أعتقد أنني أريد أن يتغير أي شيء.”

قال كلارك شميدت إنه شعر “رائع” بإلقاء إحدى الشوط على الممارسة الحية يوم السبت في أول عمل له منذ أن أزعجته “غريب الأطوار” الأسبوع الماضي.

قال شميدت يوم الأحد في حقل شتاينبرنر: “لقد شعرت بالرضا هناك ولم أواجه أي مشاكل اليوم”. “أشعر أنني عدت إلى المسار الصحيح ، وهو أمر مريح.”

من المحتمل أن يلقي شميدت ممارسة الضرب المباشرة الأخرى في وقت مبكر من هذا الأسبوع قبل الدخول في لعبة تدريب في الربيع.

بعد مباراة يوم الأحد ، أعيد تعيين يانكيز الماسك رونالدو هيرنانديز إلى معسكر الدوري الصغرى. … سيظهر ماكس فريد لأول مرة في الربيع ليلة الاثنين ضد القراصنة في حقل شتاينبرنر.

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