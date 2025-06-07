يانكيز آرون بون لا يزال لديه الكثير من الثقة في ترينت جريشام

كان ترينت جريشام دائمًا ملزماً بالتهدئة على اللوحة بعد بدايته الحمراء.

لكن آرون بون يعتقد أن جودته في الخفافيش ظلت مرتفعة على الرغم من انخفاض النتائج في الأسابيع الأخيرة.

كان لاعب الوسط يمسك .294 مع 1.025 OPS ، و 12 ركضًا للمنزل ، و 13 مشياً و 23 تمرينًا من خلال 35 مباراة.

في 20 مباراة حتى يوم الجمعة ، كان يضرب .155 مع.

“جيد حقًا-بالنسبة لي ، لم يتغير الكثير” ، قال بون قبل فوز يانكيز على Red Sox 9-6. “بشكل عام ، يتعمق في العد ، وليس المطاردة.

“لم يحصل على الكثير من النتائج في الآونة الأخيرة ، لكنني أعتقد أن الجودة التي كانت موجودة في هذا الموسم ، حقًا ، في تلك الأيام التي لا تحصل فيها على الضربات ، لا يزال بإمكانك أن تكون على قاعدة عدة مرات في اليومين الأخيرين. شهادة على جودة الخفافيش التي قدمها يومًا بعد يوم.”

واصل غريشام هذا الاتجاه يوم الجمعة ، حيث ذهب 1 مقابل 4 مع نزهة التي أدت إلى المشي في الشوط الأول في يانكيز.

تدعم أرقام جريشام الأساسية إلى حد كبير بون.

قبل أن يقود يوم الجمعة ضد ووكر بوهلر ، احتل المرتبة 98 في المئوية في معدل المطاردة (16.3 في المائة) ، و 89 بمعدل برميل (15.3 في المائة) و ​​85 بمعدل المشي (12.8 في المائة).

أشار بون إلى أن قضية جريشام كانت مشابهة لبن رايس ، التي حققت أعدادها السطحية أيضًا بعض الشيء على الرغم من الاستمرار في ضرب الكرة بقوة أكبر من أي شخص آخر تقريبًا في التخصصات.

وقال بون: “كلا هذين الرجال ، رأينا أن متوسطاتهما تنزل قليلاً ، لكن بالنسبة لي ، لا يزال كل من هذين اللاعبين يتجمعان حقًا في الخفافيش”.

قام ديفين ويليامز بتحويل إنقاذه السابع من العام يوم الجمعة ، وهو الشوط التاسع الخالي من الدراما الذي ضرب فيه جارين دوران في ملعب 3-0 لكنه كان حادًا.

تلقى لوك ويفر حقن PRP لمساعدة شفاء أوتار الركبة المتوترة ، وكانت النتائج المبكرة واعدة.

ألقى المخلص يوم الخميس وفعل ذلك مرة أخرى يوم الجمعة ، مع إبقاء ذراعه نشطة بعد الهبوط في القائمة المصابة لمدة 15 يومًا يوم الثلاثاء.

جاءت إصابته بجدول زمني مدته أربعة إلى ستة أسابيع ، على الرغم من أن يانكيز لم يلتزموا علنًا بذلك.

قال بون: “إنه يعمل بشكل جيد”. “مثل المراحل المبكرة من المكان الذي يوجد فيه وكيف يعبر عني كيف يشعر. إنه مشجع للغاية وتفاؤل بالنظر إلى الإصابة والجدول الزمني معه. لذلك نأمل أن يكون أفضل من ذلك”.

بقي Giancarlo Stanton في تامبا يوم الجمعة لاتخاذ المزيد من الخفافيش المباشرة مع تمرين كامل شمل الجري.

من المحتمل أن يبقى هناك خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يقوم يانكيز أخيرًا بإجراء مكالمة على ما هو التالي.

قال بون: “ما زلت أعتقد أن إعادة التأهيل في اللعب الأسبوع المقبل”.