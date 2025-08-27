يانكيز أنتوني فولب يعاني من خلال 0

انتهت إعادة ضبط Anthony Volpe ليلة الثلاثاء ، حيث عادت The Shortstop إلى التشكيلة بعد مباراتين متتاليتين على مقاعد البدلاء.

وعلى الرغم من أنه قدم عرضًا على هوميروس التاسع عشر من هذا الموسم مع انفجار إلى المسار في الوسط في أسفل الثامن ، إلا أنه كان قصيرًا في ليلة أخرى قاسية لفوزه في فوز 5-1 على المواطنين.

قال آرون بون: “يضرب 106 (ميلا في الساعة) إلى الجزء الخطأ (من الملعب) آخر خفافيش”. “كان لديه بعض التقلبات الجيدة ، وخرج أمام بعض الكرات المكسورة. لقد كان على ما يرام.”

انتهى Volpe بـ 0-for-4 لتمديد خطه الخالي من الضرب إلى 19 ، بينما أيضًا في شريحة واحدة مقابل 32.

هذه الأرقام هي جزء مما أدى إلى جلسة خاتمة السلسلة ضد بوسطن وفوز يوم الاثنين على المواطنين.

تأثر فولب بوضوح بالمقاعد القصيرة ، قائلاً إنه “سيأخذها على الذقن” ويستجيب بشكل إيجابي.

بدأ هذا الجهد ضد المواطنين في برونكس ، بعد أن بدأ زوج من الألعاب اليمنى قبل أن يعود فولب إلى هناك ضد واشنطن ليفتي ماكنزي جور.

الآن ، سيرون كيف نجحت استراتيجية إعطاء الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا استراحة غير مرغوب فيها.

قبل مباراة يوم الثلاثاء ، أصر آرون بون على أنه لم يكن المقصود بمثابة استراحة عقلية ، على الرغم من أن ذلك قد يكون أحد نتائج الموقف.

وقال بون عن فولبي ، الذي كان يستخدم كبديل دفاعي يوم الأحد “لم أكن أقول:” أنا بحاجة إلى الابتعاد عقلياً “. “لا أراها في إطار العقل هذا … أنا لا أقرأ فيه بقدر ما هي الأسئلة (أحصل).”

ربما ، لكنها كانت المرة الأولى التي يختار فيها Yankees الجلوس له لألعاب متعددة ، وجاءت في خضم ذيل آخر في اللوحة.

وحتى مع وجود بون ومسؤولون آخرون في الفريق الذي أشار إلى دفاع فولبي – الذي تخلف هذا الموسم – تحسن في الأسابيع الأخيرة ، لا يزال يرتكب أخطاء في الألعاب التي تم استبدالها باختصار من قبل خوسيه كاباليرو.

يمكن أن يؤثر أداء فولب على مدار الأسابيع القليلة المقبلة على كيفية ظهور المنظمة في الموقف للمضي قدمًا.

مع وصول Caballero من Tampa Bay قبل الموعد النهائي للتجارة ، يتمتع Yankees بنسخة احتياطية قادرة في المكان – وهو أمر لم يكن لديهم مرة واحدة في أوزوالدو كابريرا ، وأثبت أوزوالد بيرازا أنه غير قادر على ضرب التخصصات قبل تداولهم إلى الملائكة الشهر الماضي.

يقدر Yankees Caballero بسبب براعة دفاعية له ، وربما يمكنه ملء Volpe مرة واحدة في الأسبوع أو أكثر إلى أسفل إذا كانوا يعتقدون أن Volpe ستستفيد من المزيد من الراحة.

ولكن ما يحتاجه Yankees حقًا إلى اكتشافهم عند دخولهم تشغيل التمدد هو كيفية إصلاح Volpe في اللوحة.

والهدف هو نفسه الذي كان لدى Yankees لمعظم مهنة Volpe الرئيسية في الدوري: لجعله يتجنب التراجعات الطويلة التي أصبحت جزءًا من سيرته الذاتية.

قال بون: “آمل أن يبدأ في قلب الزاوية هنا بشكل عدواني ويسخن مرة أخرى بالنسبة لنا. إنه قادر للغاية. أكبر شيء بالنسبة له هنا مواسمه القليلة الأولى هو UPS والهبوط ، وقممها والوديان بشكل هجومي. لقد عمل بجد في أن يكون أكثر اتساقًا “.

الآن ، عليه فقط القيام بذلك.

إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيتعين على يانكيز التوصل إلى خطة أخرى.