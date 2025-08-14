يانكيز بول جولدشميت قد يهبط على IL مع التواء الأيمن في الركبة

جاء مكان مثالي على ما يبدو لبول جولدشميت لضرب أوستن ويلز ضد مسكن اليسار في الشوط السابع وذهب ليلة الأربعاء ، وعرض آرون بون سببًا بعد ذلك.

لم يكن Goldschmidt متاحًا للعب بسبب ما وصفه الفريق بتوابل منخفضة الدرجة من الركبة اليمنى عانى أثناء تقديمها منبثقة في منطقة كريهة في الليلة السابقة.

وقال بون بعد خسارة 4-1 أمام التوأم إن أن فترة عملها في القائمة المصابة هي إمكانية لرجل القاعدة الأول المخضرم ، لكن جولدشميدت يأمل أن يهدأ الالتهاب في الأيام المقبلة.

وقال جولدشميدت: “شعرت أنني أستطيع الاستمرار في اللعب ، وهو ما فعلته ، لكنني قمت بالتحقق من ذلك اليوم وآمل أن نكون على ما يرام”. “هناك فرصة ، لكنني لا أعتقد أن أي شيء طويل الأجل. حتى أنه قد يكون على المدى القصير حتى يوم أو يومين.”

ضربت ويلز ضد مسكن Lefty Kody Funderburk مع عداء في المركز الثالث للنهائي في المركز السابع.

مع قيام Giancarlo Stanton بالبداية الثالثة على التوالي في الحقل الصحيح ، أصبح Jasson Dominguez يتمتع بصحة جيدة ولكنه يتراجع بشكل أساسي في صورة Yankees Outfield.

دخل Domínguez مباراة الأربعاء ضد التوأم مع واحد ضرب في الخفافيش الـ 19 السابقة منذ 2 أغسطس.

“نعم ، القليل من ذلك. أقصد ، إنه بخير” ، قال بون عن دومينغيز قبل المباراة. “إنه يوم لآخر. أحاول فقط مطابقة الأمر بأفضل ما نستطيع ، ومن الواضح أن أحاول بذل كل ما في وسعنا للفوز كل يوم.

“JD جزء كبير منه. أعرف أنه الآن بضعة أيام لم يلعب. إنها لقطة صغيرة في موسم طويل. لذلك يمكن أن يكون الشخص الأكثر مركزية في اللعبة التالية. لقد قام بعمل جيد ، ولكن مع وضعنا في قائمة القائمة ، مثل الحصول على الكثير من الإنتاج في بعض الأماكن الأخرى في الوقت الحالي ، ونحن نطول.”

مع قاضي هارون هبطت إلى واجبات DH للألعاب الثماني الماضية ، بدأ Stanton (1-for-4) في المرتبة الرابعة في الملعب بعد عدم ارتداء قفاز منذ عام 2023.

وفقًا لبون ، ألقى القاضي (0-4) في الملعب الخارجي مرة أخرى في وقت سابق يوم الأربعاء “للاستمرار في تمديده” ، لكن بون لن يلتزم بالعودة المحتملة إلى الحقل الصحيح في نهاية هذا الأسبوع في سانت لويس.

قال بون: “أعتقد أنه كان يصل إلى 120 قدمًا أو نحو ذلك. في مرحلة ما ، من المحتمل أن نجعله يرمي القواعد والأشياء”. “لذلك مرة أخرى ، يبدو أنه يسير على ما يرام ، ولكن لا يوجد جدول زمني بقدر تاريخ مستهدف عندما يعود بعد.”

من المقرر أن يبدأ الرماة ريان ياربرو (مائل) وفرناندو كروز (مائل) مهام إعادة التأهيل في الدوري الصغرى يوم الخميس ل Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.