يانكيز تكريم تشارلي كيرك مع لحظة صمت في مشهد pregame

عقد يانكيز لحظة صمت قبل مباراتهم ضد ديترويت تايجرز لتشارلي كيرك بعد اغتياله يوم الأربعاء.

“أسس كيرك مجموعة الناشطين للشباب” Turning Point USA “وأصبحت لاعباً أساسياً في الجامعات الجامعية” ، تم نشر حساب الفريق على X.

“تشارلي كيرك ، زوج وأب لطفلين ، كان عمره 31 عامًا.”

سيحضر الرئيس ترامب لعبة يانكيز يوم الخميس في برونكس في ذكرى الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001.

أدان ترامب قتل كيرك الصادم في جامعة يوتا فالي ، حيث كان في جولته في العودة الأمريكية.

وقال ترامب في مقطع فيديو من مكتب الحادش ونشره إلى الحقيقة الاجتماعية: “بالنسبة لزملائي الأميركيين العظماء ، فأنا مليء بالحزن والغضب من الاغتيال الشنيع لتشارلي كيرك في حرم جامعي في ولاية يوتا”.

واصل ترامب أن يطلق عليه “لحظة مظلمة لأمريكا” وألقى باللوم على “اليسار الراديكالي” في الخطاب الالتهابي ضد كيرك وغيرهم على اليمين.

حذر يانكيز المشجعين قبل مباراة ليلة الخميس من الوصول مبكرًا بتدابير أمنية إضافية.

https://www.youtube.com/watch؟v=r4jm4vg9g9y

وكتب الفريق على X. “يتم حث الضيوف المذكورين بشدة على الوصول في أقرب وقت ممكن ويجب أن يقوم بميزانية وقت إضافي للدخول بسبب تعزيز التدابير الأمنية في جميع بوابات ملعب يانكي ومداخله”.

تسبب وجود ترامب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في بداية النهائي بين كارلوس ألكاراز وجانيك آنير تأخير لمدة نصف ساعة يوم الأحد.

إنها المباراة الأخيرة لسلسلة ثلاث مباريات بين يانكيز والنمور مساء الخميس.

سيطر ديترويت على أول مباراتين من السلسلة ، حيث تفوقت على يانكيز 23-3.

