يانكيز جاز تشيشولم جونيور محبط من قضايا الإصابة المزعجة

كانساس سيتي ، مو.

كان رجل القاعدة الثالث في يانكيز خارج تشكيلة يوم الخميس ضد رويالز بعد مغادرته مباراة الأربعاء في الشوط الخامس بضيق في الفخذ الأيسر.

وقال آرون بون ، المدير الفني بعد المباراة ، لقد أخذ جروز المسبق في القاعدة الثالثة واعتقد أنه سيكون متاحًا خارج مقاعد البدلاء للفوز 1-0 ، لكن موظفي التدريب كان له “الطوارئ فقط”.

وقال بون: “أتوقع منه أن يبدأ إما أو على الأقل لاعب خارج مقاعد البدلاء (يوم الجمعة)”.

ومع ذلك ، يعتقد تشيشولم أن الخروج من اللعبة عندما فعل يوم الأربعاء سمح له بتجنب إصابة أكثر خطورة.

لكنها كانت اللعبة الثانية على التوالي التي اضطر إلى مغادرتها في وقت مبكر – كان يوم الثلاثاء أقل قابلية للتجنب لأنه كان لديه ضيق في الرقبة من التصادم مع ركبة Maikel Garcia على الغوص في قاعدة ثالثة – بعد أن فقدت كل مايو بسلالة مائلة.

هبط تشيشولم على القائمة المصابة مرة واحدة على الأقل في كل من مواسمه الخمسة الماضية بعد اقتحام البطولات الكبرى في عام 2020.

قال تشيشولم: “كنت مستاءً جدًا (الأربعاء)”. “هذه (خمسة) مواسم متتالية ، أكثر من (خمسة) إصابات في المواسم الأخيرة (الخمسة). لذا فهي نوع من الإمتصاص ، وهو أمر محبط. وأشعر أنني أفعل كل شيء بالطريقة الصحيحة. لدي مدربون داخل الحقل وخارجه.

“لذلك ، يصبح الأمر محبطًا ، خاصةً عندما تعتقد أنك مستعد جيدًا للعبة وتذهب إلى هناك تشعر بالرضا ، والشعور بالضيق وتحدث شيء من هذا القبيل. لكنه جزء منه.”

“لذلك ، إنه أمر محبط بعض الشيء عندما تظل تتأذى عندما تشعر أنك تفعل كل ما في وسعك للبقاء في الملعب. عندما كنت طفلاً ، قد أبقى مستيقظًا قليلاً ولا أرتدي جسدي أيضًا. ولكن كشخص بالغ ، أشعر أنني فهمت ذلك ، ستة مواسم الآن. أشرب ثمانية زجاجات من الماء في اليوم.

في تغيير الخطط ، لعبت Giancarlo Stanton لعبة إعادة تأهيل ثالثة على التوالي ليلة الخميس مع Double-A Somerset ، حيث ستقام 0 مقابل 4 مع اثنين من المهاجمين.

وقال بون إن يانكيز لم يقرر ما سيحدث بعد ذلك من أجل وزارة الأمن الوطني ، بما في ذلك ما إذا كان قد ينضم إليهم في بوسطن في نهاية هذا الأسبوع ، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تنشيطه يوم الجمعة بعد لعب ثلاثة أيام متتالية.

كما أصدر يانكيز السمك اليسرى براندون ليبراندت من عقده الصغرى في الدوري حتى يتمكن من التوقيع مع نادي CTBC Brothers للبيسبول في دوري البيسبول المهني الصيني.

كان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد وصل إلى 2.85 عصر في 10 مباريات (تسع بدايات) في SWB.