يانكيز جاسون دومينغويز يخرج من اللعبة في وقت مبكر من إصابة الإبهام

لوس أنجلوس – جاءت قاعدة جاسون دومينغيز المسروقة في الشوط الخامس ليلة الأحد بسعر.

كان لاعب اليانكيز الأيسر ضارًا بالشوط في وقت لاحق من قبل كودي بيلنجر ، حيث أعلن النادي أن دومينغيز غادر اللعبة مع كدمة في الإبهام الأيسر الذي حافظ عليه في القاعدة الثانية على السرقة.

كان Domínguez في خضم لعبة قوية ، حيث كان 1 مقابل 2 مع المشي والقيادة في سباق في سلسلة خاتمة في ملعب Dodger.

في الموسم ، كان يضرب .247 مع .766 OPS في 49 مباراة.

لم تكن شدة إصابة دومينغيز واضحة على الفور ، لكن من المحتمل أنه يواجه صعوبة في إمساك الخفافيش لأنه لم يتم استبداله حتى جاء مكانه في الترتيب بعد أن أصيب.

كان من المتوقع أن يصبح Yankees أكثر صحة هذا الأسبوع عندما يعود Jazz Chisholm Jr. من القائمة المصابة ، على الأرجح يوم الثلاثاء بعد أن فقدت شهرًا مائلًا.