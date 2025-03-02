يانكيز جورج لومبارد جونيور يظهر أنه يمكن أيضًا الوصول إلى السلطة

تامبا – قضى يانكيز الأسابيع القليلة الأولى في الهذيان حول ماكياج جورج لومبارد جونيور وأخلاقيات العمل والدفاع.

ثم خرجت أفضل احتمال في السبت وعرضت نظرة خاطفة على إمكاناته الهجومية أيضًا.

سحق لومبارد شراشًا ، على مسافة 414 قدمًا على أرضه على لوحة النتائج في الملعب الأيسر خلال الفوز يوم السبت 9-3 على Astros في Field Steinbrenner ، واصل معسكرًا لطيفًا لاختيار الجولة الأولى 2023.

قال المدير الفني آرون بون: “لقد كان رائعًا”. إنه جيد حقًا بشكل دفاعي ، مميز. كان لديه الكثير من الخفافيش الجيدة في الآونة الأخيرة. آخر اثنين من الخفافيش ، لقد ضرب الكرات بشكل جيد في الفجوات التي يركضها لاعبو الوسط. هذا واحد ضرب حيث لا ينمو العشب. لذلك قلت ، “تركوا ضربهم عليهم ، يجب أن تضربهم فوقهم”. لقد كان عدم الابتعاد.

“ترى طفلًا شابًا جسديًا يستمر في التطور إلى جسده. مكياج وأخلاقيات العمل لا تصدق وفقط رياضي موهوب حقًا. إنه لاعب مثير مع مستقبل مثير. “

قام يانكيز بصياغة لومبارد من المدرسة الثانوية كقصص قصيرة ، لكنهم جعلوه يرتد حول الربيع ، مضيفًا في القاعدة الثانية والقاعدة الثالثة.

لقد انقسم الوقت بين شورتستوب والثاني في العام الماضي في أول موسم كامل له في المنظمة ، جزئياً لأنه كان زملاء في الفريق مع رودريك أرياس ، احتمال آخر قصير.

بالطبع ، يتوقع Yankees أن يكون أنتوني فولب راسخًا في شورتستوب للمستقبل المنظور ، لكن لومبارد لديه بعض الوقت قبل أن ينضم إليه في برونكس.

وقال لومبارد: “بمجرد وصولك إلى البطولات الكبرى ، عندما تلعب مع نيويورك يانكيز وتنافس في بطولة ، فإنك تخرج إلى هناك وتلعب أينما يمكن أن تساعد الفريق على الفوز”.

في 81 مباراة في Single-A Tampa و 29 لعبة في High-A Hudson Valley العام الماضي ، جمع لومبارد ليصل إلى 0.21 مع .672 OPS و 39 سرقة.

من المرجح أن يبدأ هذا الموسم مرة أخرى في High-A ، لكنه سيأخذ معه الدروس التي تعلمها من أول معسكر له في الدوري الكبير.

لومبارد البالغ من العمر 19 عامًا ليس غريباً على أن يكون في نادي كبير في الدوري ، مع والده ، جورج لومبارد الأب ، وهو لاعب سابق ومدرب مقاعد البدلاء الحالي مع النمور (بعد أن قضى وقتًا سابقًا على موظفي دودجرز).

لكن في ربيع هذا العام ، غارقة في التجربة أكثر ، وتستمتع بمحادثات مع أمثال بول جولدشميت وكودي بيلينجر واكتساب “بعض الملاحظات لتوفير في وقت لاحق”.

“واو ، أعجب حقًا” ، قال آرون جادس. “لقد تدخل في اليمين ويمتلك كل شيء. إنه عامل شاق ، تمامًا مثل والده. أعلم أن والده كان عاملاً شاقًا أيضًا وربما غرس ذلك فيه. لكنه متحمس لمستقبله “.