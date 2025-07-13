يانكيز جوناثان لويزيجا تراجعت بخطأ واحد

لا يمكن المبالغة في أهمية جوناثان لويزيجا لثلاثي يانكيز المستنفد والهز.

لقد جعل الركود المستمر-بما في ذلك تشغيل منزل آخر مسموح به في خسارة يوم السبت 5-2 أمام الأشبال-وهو أمر أصعب بكثير من قبوله.

ألقى Loáisiga الشوط السابع 1-2-3 قبل أن يتم أخذه في عمق لتصويره منفرد من قبل الماسك في شيكاغو كارسون كيلي على كرة منحنى 0-2 مما يؤدي إلى المركز الثامن.

وقد تميزت هوميروس الثالث الذي استسلم فيه المخلص اليمين في ظهوره الماضيين.

كما سعل الآن ثمانية أشواط حصل في أدواره السبعة الماضية على مدار سبع مبارياته السابقة من الثور لزيادة عصره هذا الموسم إلى 5.01 في 22 مباراة.

وقال آرون بون: “اليوم (كانت أغراضه) جيدة جدًا. لكنها كانت الملعب هناك ، وقلت ذلك كثيرًا هنا عندما يتعلق الأمر بـ LO ، إنه المستوى التالي من الإعدام وهذا الخط الرفيع بينه هو المهيمن ويضرب قليلاً”. “الحقوق التي تضرب الكرة من الفناء ضده أمر غير شائع للغاية.

“كان اليوم lo-ish للغاية بطرق كثيرة: تنطلق من خلال هذا الشوط الأول ، ثم يقلب واحد فقط هناك. هذا ما يجب أن نحصل عليه (للقيام به) هناك. الأشياء في خط وهي موجودة ، لكننا يجب أن نحصل على هذا الخط التالي من الدقة والتنفيذ.”

خضع لويزيجا البالغ من العمر 30 عامًا لعملية جراحية في المرفق-وإن لم يكن تومي جون إعادة إعمار-في أبريل من الموسم الماضي ، لكنه لا يعتقد أنه لا يزال يخرج الصدأ من هذا الإغلاق الطويل.

وقال لويسيغا من خلال المترجم مارلون أبرو: “لا. لقد شعرت بحالة جيدة حقًا. إنني أتعافى جيدًا وأشعر بالقوة والطبيعية هناك”. “ما زلت أصلي من أجل الصحة لبقية الموسم وأعلم أن الأمور ستتحول وسأبدأ في الحصول على النتائج التي أريدها.

“هذا هو موسمي السابع في الدوري. لقد تعديل الرجال معي على مدار السنين ، ولدي ثقة كاملة في التعديلات التي أحتاج إلى إجراؤها ويمكنني الحصول على النتائج التي أعرف أنني أستطيع الحصول عليها.”

كما تخلى Loáisiga عن الركض إلى راندي أروزارينا وكول يونغ خلال نزهة سابقة يوم الأربعاء ضد مارينرز. لقد توافق بالفعل مع مسيرته العالية مع ستة أشواط في المنزل المسموح بها هذا الموسم.

وقال بون: “عندما يكون في أفضل حالاته ، يكافح اليمين حقًا ضده مع هذا الخرق”. )