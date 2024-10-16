يانكيز خوان سوتو وصل بشكل مفاجئ إلى نهائي القفاز الذهبي مع أنتوني فولبي وأليكس فيردوجو

لدى يانكيز ثلاثة من المتأهلين للتصفيات النهائية لـ AL Gold Glove، أحدهم أكثر إثارة للدهشة من الآخرين.

تم اختيار أنتوني فولبي وأليكس فيردوجو وخوان سوتو كمرشحين نهائيين لجائزة أفضل دفاع يوم الثلاثاء، وفقًا لتصويت المديرين والمدربين.

فاز بها فولبي العام الماضي بصفته لاعبًا مبتدئًا وكان فيردوجو ثاني أفضل مدافع في فريق يانكيز طوال الموسم.

لكن إدراج سوتو كان ملحوظًا بالنسبة لنجم معروف في الغالب بهجومه، حتى مع عدم تفضيل المقاييس المتقدمة المتاحة للجمهور لدفاعه في المجال الصحيح.

سجل سوتو ناقص أربعة نقاط فوق المتوسط، والذي تم ربطه بالمركز 37 بين اللاعبين الأيمن المؤهلين، في حين تم ربط ناقص واحد من عملياته الدفاعية التي تم حفظها بالمركز 13 بين اللاعبين الأيمن الذين لعبوا 500 جولة على الأقل.

ومع ذلك، فإن تمريرات سوتو التسعة كانت متعادلة في معظم البطولات الكبرى من قبل لاعب أيمن.

قال المدير الفني آرون بون قبل فوز فريق يانكيز بنتيجة 6-3 في المباراة الثانية من ALCS: “لست متفاجئًا”. “لأنني أصوت على ذلك – لا يمكنك التصويت لرفاقك – لكننا حصلنا على هذا (الاقتراع) قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وقد ظهر على مكتبك. يعطونك أرقامًا هناك للرجوع إليها. لقد لاحظت أنه كان هناك في جميع الأمور الميدانية الصحيحة في الكثير من المجالات. بالإضافة إلى أنه كان لديه الكثير من التمريرات الحاسمة هناك.

سوتو، الذي وصل إلى النهائيات مع ويليير أبرو لاعب فريق ريد سوكس وجو أديل لاعب الملائكة، كان “على الأرجح” أفضل دفاعيًا مما توقعه بون في العام.

قال بون: “لكنني سمعت أيضًا أنه يهتم بهذا الأمر”. “إذا كان لديك شاب رياضي يهتم بالقيام بذلك، فقد حصل على فرصة ليكون جيدًا. … لقد خاض مباراتين حيث عانى في إرجاع الكرة إلى الحائط، لكنه قام أيضًا بالكثير من اللعب هناك أيضًا.

Verdugo هو المتأهل للتصفيات النهائية في المجال الأيسر مع فريق الأوريولز كولتون كاوزر وستيفن كوان من فريق Guardians بينما وصل فولبي إلى النهائي مع فريق Royals Bobby Witt Jr. و Brayan Rocchio من فريق Guardians.

قال بون: “سعيد لهؤلاء الرجال”. “سعيد لأنهم حصلوا على التقدير للعمل الذي قاموا به والفخر الذي يشعرون به في هذا الجانب من الكرة. من المحتمل أن يكون هناك رجل أو شخصين آخرين ربما كانوا على وشك التواجد في تلك المواقف النهائية. إنه مجرد شرف مستحق لهؤلاء الرجال “.

من المقرر أن يقوم نيستور كورتيس (سلالة ثني الكوع الأيسر) بإلقاء جلسة هجينة يوم الأربعاء – 10-15 رمية في لعبة الثيران ثم 10-15 رمية في ممارسة الضرب المباشر – مما قد يبقيه على المسار الصحيح للانضمام إلى قائمة يانكيز إذا لقد وصلوا إلى بطولة العالم.

قال كورتيس: “لقد شجعني حقًا”، وقدّر أنه سيحتاج إلى اثنتين أو ثلاث ممارسات للضرب المباشر. “الوقت هو الشيء الوحيد ضدنا.”

أضاف The Guardians صاحب اليد اليمنى Ben Lively إلى قائمة ALCS الخاصة بهم يوم الثلاثاء كبديل للإصابة لـ Alex Cobb، الذي استمر فقط 2 ²/₃ أدوار في بدايته في المباراة الأولى.

يعاني كوب من إجهاد حاد في أسفل الظهر الأيسر، وفقًا للفريق، مما سمح لهم بإضافة Lively كذراع جديدة.