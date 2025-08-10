يانكيز ديفيد بيدنار يسلم نزهة كبيرة متعددة الجودة

كان الشوط الثامن يلعب مثل كابوس يانكيز المتكرر ، مع خطأ في الرمي وكاميلو دوفال يمشي زوجًا من الضاربون.

عندما دخل ديفيد بيدنار مع القواعد المحملة وشرع في المشي في الجري ، ورمي أربع كرات مستقيمة إلى كريستيان ووكر بعد الصعود إلى 0 و 2 في العد ، وربط اللعبة في 4-4 ، كل واحد من 45738 في الملعب يمكن أن يرى أين كان هذا يسير.

وكل واحد من 45738 المؤمنين كان قد مات خطأ في ذلك.

لم يخرج بيدنار من اثنين من Astros التاليين للعمل في طريقه للخروج من المربى ، بل بقي في الفوز بعد أن أعطى Homer من Trent Grisham فريق Yankees 5-4 تحول إلى درجة نهائية فاز ضد هيوستن يوم السبت في برونكس.

وقال المدير آرون بون: “كنت آمل دوفال لواحد (الشوط) و Bednar لواحد”. “نأمل ، واحدة من هذه الأوقات ، يمكنني الحصول على شوط واحد فقط ، ولكن مجرد جهد كبير آخر من قبله.”

لقد كانت نزهة ثالثة متتالية من Bednar ومظهر ثاني على التوالي من خمسة خارج بعد جهوده الـ 42-ناعم يوم الأربعاء في تكساس.

على الرغم من أن المواجهة مع Walker أصبحت فوضوية ، إلا أن Bednar تصحح السفينة بسرعة ، تاركًا القواعد المحملة مع تشغيل المركز الثالث في المركز الثامن ويعمل في التاسعة السهل 1-2-3.

مع صراع ديفين ويليامز بشكل سيء ، يبدو أن بيدنار قد يحول نفسه إلى خيار Boone الأكثر جدارة بالثقة في الألعاب في وقت متأخر من الألعاب.

قال بيدنار: “أعتقد أنه ما زلت أحاول الشعور بالخروج عندما يتم استدعاء اسمي ، لذلك أنا مستعد كلما”. “كلما يرن الهاتف ، فأنا مستعد للفة.”

لقد كان فريق Bullpen مكانًا ثابتًا لليانكيز ، حيث تكافح دوفال أيضًا منذ وصوله في الموعد النهائي للتجارة في حين تم اختيار زميله في الاستحواذ جيك بيرد إلى Triple-A بعد ظهور اثنين فقط.

فجر Bednar إنقاذًا في ظهوره الأول كإينكي بعد أن وصل إلى الموعد النهائي من القراصنة ، لكنه كان موثوقًا به منذ ذلك الحين.

لا أحد يتصور أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا تقريبًا أصبح واحداً من أهم مسكنات النادي الخلفي ، لكن هذا أصبح هو الحال مع بيدنار بعد أن أمضت 10 أيام في Pinstripes.

قال بون: “لقد كان رائعًا”. )