يانكيز دي جي ليماهيو فاجأ تماما على المطرد الأول على الإطلاق

بوسطن – إذا عرف دي جي ليماو أنه سيُخرج لأول مرة في مسيرته ليلة الجمعة ، فربما كان سيحصل على قيمة أمواله.

بدلاً من ذلك ، حصل على الخطاف لما اعتبره تعليقًا جيدًا في الجزء العلوي الساخن من الشوط العاشر قبل أن يسقط Yankees إلى Red Sox 2-1 في Fenway Park.

بعد قيادة خط Lemahieu إلى أسفل خط القاعدة الأولى ، كان يطلق عليه اسمًا ، مع استدعاء المكالمة عند مراجعة إعادة الإعادة وتهبط آرون بون بتجادلها ، قام اللاعب المخضرم بإنهاء الشوط.

عندما مرّ بحكم القاعدة الأولى جيريمي ريك ، قال شيئًا ما أخرجه ، لكن وفقًا لما قاله ليماهيو ، لم يتضمن أي كلمة سحرية أو كلمة ستحصل عليها تغريمها من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

“لقد قلت للتو ،” كانت هذه دعوة وحشية “، قال ليماهيو. “(Rehak) كان مثل ،” ماذا قلت؟ ” كنت مثل ، “كان ذلك وحشيًا”. كان هذا هو الحال.

ومع ذلك ، أشار Lemahieu إلى أنه قال أسوأ بكثير في الماضي وبقي في الألعاب.

قال: “من بين كل الأشياء التي قلتها عن الحكام ، فوجئت للغاية”.

Lemahieu ليس من يظهر الحكام أو حتى يقول الكثير لهم. لقد حقق ذلك من خلال 1651 مباراة مهنية قبل أن يتم قذفها ليلة الجمعة.

قال قاضي آرون: “كنت أعلم أنه سيأتي في مرحلة ما”. “لسبب وجيه على ذلك ؛ هذه كرة عادلة. ليس كثيرًا لها.”

كان Jazz Chisholm Jr. خارج التشكيلة يوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي بعد مغادرته مباراة الأربعاء في وقت مبكر مع ضيق الفخذ الأيسر.

أخذ كرات الأرض المسبقة في القاعدة الثالثة يوم الجمعة ، تمامًا كما فعل يوم الخميس قبل أن ينتهي به المطاف في حالة طوارئ فقط قبالة مقاعد البدلاء في سلسلة خاتمة ضد رويالز.

ضرب تشيشولم أيضًا في الداخل يوم الجمعة وركض ، على أمل التحقق من الصناديق الأخيرة في إثبات موظفي التدريب أنه كان على ما يرام.

قال تشيشولم بعد ظهر يوم الجمعة قبل أن يمر بتمارينه: “شعرت بالرضا (الخميس) ، أشعر أنني بحالة جيدة اليوم”.

بدأ أوزوالد بيرازا بداية في القاعدة الثالثة في مكان تشيشولم.

بعد أن تتجول من قبل Red Sox في نهاية الأسبوع الماضي ، كان Ryan Yarbrough أكثر وضوحًا يوم الجمعة ، حيث قام بإلقاء 4 ²/₃ أدوار كرة واحدة. لقد انتشر أربع ضربات وثلاث مناحي ، مع الجولة الوحيدة التي تأتي في الشوط الثاني عندما قامت تريفور ستوري بفرزها ، وسرق المركز الثاني وسجل في أغنية Ceddanne Rafaela في الوسط.

من المتوقع أن يحصل لوك ويفر (سلالة أوتار الركبة) على التل مرة أخرى يوم السبت ، على الرغم من أن بون لم يكن متأكداً بعد ما إذا كانت جلسة ثور أخرى أو تواجه الضاربون لأول مرة منذ أن هبط في القائمة المصابة.

ألقى المخلص جلستين من الثيران حتى الآن ، آخر يوم الأربعاء القادم في مدينة كانساس سيتي ، وبعد ذلك أشار إلى أنه كان خاليًا من الألم وقادر على الرمي بدون مشاكل. وبحسب ما ورد كان ويفر يواجه جدولًا زمنيًا من أربعة إلى ستة أسابيع عندما ذهب في البداية إلى IL ، لكن يبدو أنه من المرجح أن يتغلب على هذا التقدير.