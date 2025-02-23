يانكيز سبنسر جونز ينفجر في المنزل في أول لعبة تدريب في الربيع

دنيدن ، فلوريدا – حتى بعد الخروج من موسم صعب في القاصرين ، يعرف سبنسر جونز كيفية بدء معسكر الدوري الكبير مع ضجة.

للعام الثاني على التوالي ، احتل أفضل احتمال لليانكيز في أول مباراة له في دوري الجريب فروت ، حيث احتل جونز حقلًا معاكسًا ، حيث تم تسديدة من طارئين يوم السبت في خسارة 6-4 أمام بلو جايز في TD Ballpark.

وقال المدير المدير الفني لاعب المنحنى عن كرة المنحنى أن جونز قد أدى إلى أن الكثير من اللاعبين ضربوا كرة من هذا القبيل “.

كان جونز ، وهو اختيار الجولة الأولى في يانكيز في عام 2022 ، معسكرًا قويًا في الدوري الكبير القوي في الربيع الماضي قبل أن يأخذ كتله خلال الموسم العادي ، حيث سجل 200 مرة في 544 لوحة في Double-A أثناء نشر OPS .789.

لكن Jones 6 أقدام و 6 أقدام يأمل أن يتمكن من استخدام هذا الموسم لصالحه على المدى الطويل لأنه أجبره على إجراء بعض التعديلات-بما في ذلك بعض الأرجوحة في وقت متأخر من العام-على طول الطريق.

قال جونز بعد أن ذهبت إلى 1 مقابل 2 بنزهة وتجول. “كنت أعرف عندما كنت أضرب الكرة ، كانت الأمور الجيدة تحدث ودفاعية كنت أنجزت المهمة ولعبت الكثير من الألعاب. كان هذا أهم شيء بالنسبة لي.

أما بالنسبة لقطع خطوطه ، قال جونز إنه يعتزم التواصل الوثيق مع مدربي ضربه بين كل الخفافيش.

وقال جونز: “الحديث عن ما أبحث عنه ، ما هي الملاعب التي أصطادها وأجعلني في تلك المساحة اليمنى لمهاجمة الملاعب التي أبحث عنها”. “أشعر أنني عندما أكون في وضع صحيح للضرب ، لدي عين رائعة وهذا ما أعمل عليه.”

على الرغم من عام 2024 القاسي ، ما زال يانكيز يؤمنون بإمكانات جونز ، الذي حصل منذ صياغته على مقارنات مع قاضي هارون بسبب حجمها.

وقال بون: “الشيء مع سبنسر هو أن السقف هائل لأنه دفاع حقيقي ، إنه قوة حقيقية ، إنها سرعة حقيقية”. يبدو أن لديه القدرة على التحكم في منطقة الإضراب. لكن الأمر سيسخير هذا الحجم قليلاً ، وهذا التأرجح “.

كارلوس رودون يعيد لحيته ، ويأمل أن يكون بعض من أفضل الملعب الذي فعله به.

لم يكن قيادة اليسار حادة في أول يوم يوم السبت في الربيع ، حيث تخلى عن خمس ضربات وثلاث أشواط عبر 2 ²/₃ أدوار و 48 درجة.

لكنه أخذها كبلاط بناء آخر للاستعداد لهذا الموسم ، حيث خرج من سنة قوية نشر فيها 3.96 عصرًا في 32 بداية.

قال رودون: “لقد وضعت مستوى عالٍ لنفسي”. “أعلم أنني يمكن أن أكون أفضل. لقد وضعت جيدًا العام الماضي ، لكنني لن أكون اللاعب الذي أنا عليه إذا لم أكن أعتقد أنني قد أكون أفضل من العام الماضي والسنوات الماضية. من الواضح أن هناك الكثير من المتغيرات التي تدخل في ذلك ، لكنني أعرف ما يمكنني فعله وأريد حقًا إظهار ذلك. أريد أن أظهر سبب قيام يانكيز بتوقيعني “.

تم إنشاء جولة في المنزل جونز من قبل إيفرسون بيريرا يمتد الشوط مع أول تحدٍ لليانكيز في الربيع.

في إحصاء كامل مع اثنين من الرافضة ، وصف آدم بيك الحكم في لوحة المنزل بالإضراب الثالث ، لكن بيريرا استغل خوذته لتحدي الملعب ، والتي أظهرت أنها كانت خارج المنطقة.

لذلك أخذ بيريرا القاعدة الأولى ثم شاهد جونز يذهب بعمق.

“اعتقدت أنها كانت لحظة جيدة في اللعبة لطلب إعادة هناك” ، قال بيريرا من خلال مترجم.