يانكيز سوف يأمل وارن في الاستمرار في التأثير عندما يعود لويس جيل

رياضة
يانكيز سوف يأمل وارن في الاستمرار في التأثير عندما يعود لويس جيل

بعد حوالي ساعة من إقرار الموعد النهائي للتجارة في العام الماضي ، كان ويل وارن على التل في Citizens Bank Park ليجري لأول مرة في MLB.

عندما تلقى مكالمة هاتفية تم استدعاؤه ، اعتقد في البداية أنه ربما كان قد تم تداوله ، لأن ذلك كان إلى حد ما التوقعات في هذا الوقت من العام خلال رحلة وارن عبر نظام المزرعة.

وقال وارن وهو يبتسم يوم الثلاثاء ، وهو يجلس في خزانة ملابسه داخل نادي يانكيز: “أنا متأكد من كل عام ، اعتقدت أني سأتداول في بطولات الدوري الثانوية”. “أعتقد فقط أن هذا هو الحال مع Yankees. هذه هي المنظمة التي تشتهر بها للفوز والذهاب وصنع التصفيات ونأمل أن تتنافس على سلسلة عالمية كل عام.

“لذلك أعتقد أن الخروج عبر النظام ، أنت تعرف متى يكون الموعد النهائي التجاري ، كما هو الحال ،” حسنًا ، هل سيحدث هذا؟ ما هي التحركات التي سيتم إجراؤها؟ ” لأنك تعلم في مرحلة ما سيكون هناك بعض الرجال يقلبون. “

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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