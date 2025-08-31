يانكيز صرير عبر وايت سوكس في 11 أدوار حيث يضرب سلسلة الفوز سبعة

شيكاغو-أفسح أسبوع من الضحك الطريق إلى قضبان الأظافر ليلة السبت.

ومع ذلك ، فإن سلسلة الفوز يانكيز لا تزال حية وبصحة جيدة.

بعد نهج الكرة الصغيرة لم ينجح في الشوط العاشر ، قام يانكيز بتجميع تجمع قديم من الطراز القديم في الجزء العلوي من الحادي عشر لالتقاط فوزه السابع على التوالي ، 5-3 على وايت سوكس في حقل المعدل.

ذهب كل من كودي بيلنجر وجاز تشيشولم جونيور وأنتوني فولبي في الاتجاه الآخر لضرب تسجيلان المسارين من تسديد اليسار تايلر ألكساندر لرفع يانكيز (76-60) بطريقة دراماتيكية بعد أن فجر ديفين ويليامز تقدمًا 2-1 في الشوط السابع.

في إغاثة ديفيد بيدنار ، الذي ألقى إطارين بدون أهداف (بما في ذلك تقطعت بهم السبل الفوز في القاعدة الثالثة في أسفل العاشر) ، تقاعد كاميلو دوفال وايت سوكس (48-88) بالترتيب في الحادي عشر ، مما سمح للعداء التلقائي بالتسجيل ولكن لا شيء آخر.

مع خسارة Blue Jays مرة أخرى ، سحب Yankees ضمن مباراتين منهم لقيادة القسم-الأقرب إلى ذلك منذ استراحة All-Star.

كما اكتسبوا لعبة أخرى على Red Sox ، حيث يقودونها الآن بألعاب 1 ¹/₂ لأعلى بطاقة البطاقات البرية.

قاد Volpe الجزء العلوي من العاشر من خلال وضع ردة التضحية التي نقلت العداء التلقائي أوستن ويلز إلى المركز الثالث.

ولكن تم محو ذلك بسرعة حيث ضرب ريان مكماهون مروحية إلى المركز الثاني مع The Infield in و Wells ، الذي كان يعمل على اتصال ، تم طرحه بسهولة قبل أن يقترب من لوحة المنزل.

في نهاية المطاف ، تقطعت يانكيز بوجود زوج من المتسابقين عندما ضرب ترينت جريشام مطاردة كرة في الأوساخ.

<br />

بعد إلقاء تاسعة بدون أهداف ، عاد Bednar إلى أسفل العاشر وبدأ بالحصول على أساس نقل العداء الأوتوماتيكي إلى القاعدة الثالثة.

ثم قام يانكيز بسحب خوسيه كاباليرو من الحقل الأيمن لاستخدام مبلغ من خمسة رجال ضد لينين سوسا ، الذي كاد أن يفوز به بكرة طيران أسفل خط الميدان الأيمن قبل أن تهبط.

في نهاية المطاف ، ضرب Bednar سوسا قبل الخروج لإرسال اللعبة إلى 11.

قبل يوم السبت ، فاز يانكيز بمبارياته الست الماضية برصيد 53-16.

كان يانكيز قد تقدم للتو بفارق 2-1 في الجزء العلوي من المركز السابع على منزل ويلز عندما حل ويليامز محل كام شليتلر لقاع الشوط.

انتهى المطاف في الملعب الثاني في الزاوية الحقل اليمنى لمضاعفة من قبل Curtis Mead ، وواحد في وقت لاحق ، صفع Chase Meidroth واحد حتى الوسط لربط اللعبة في سنتين.

كان يمثل أول سباق ربح قد سمح به ويليامز منذ 8 أغسطس ، حيث دخل ثمانية مباريات دون واحدة بينهما.

قام فريق Mets (Jonah Tong) و Red Sox (Payton Tolle) بموجات هذا الأسبوع من خلال استدعاء إبريق صغير للمساعدة في دفعهما.

لعب يانكيز هذه البطاقة الشهر الماضي مع شليتلر-تم اختيار 11 اختيارًا بعد تونغ في الجولة السابعة من مسودة 2022-والآن أصبح ما يفعله Hander Right-Hander هو القاعدة.

أغلقت شليتلر تشكيلة أخرى معارضة ، وهذه المرة تتخلى عن شوط واحد فقط عبر ستة أدوار مع ثمانية تمريرات.

لقد سمح لأربع مرات فقط ، اثنتان فقط تركوا The Infield ، حيث يواصل تقديم قضية لموقع دوران في أكتوبر.

لدى شليتلر البالغ من العمر 24 عامًا 2.61 عصرًا خلال أول تسع مباريات له في الدوري الكبير ، مع 54 تمرين عبر 48 ¹/₃ أدوار.

بعد أن ألقى شليتلر الملعب المائة والأخير في مسيرته لإنهاء الشوط السادس ، حطم الكتاب التعادل 1-1 في الجزء العلوي من السابع ، حيث سحق ويلز تسديدة منفردة من الصاعد في وايت سوكس شين سميث.

كان يمثل سباق ويلز التاسع عشر على أرضه هذا الموسم والثاني في مبارياته الثلاث الماضية ، مما يوفر المزيد من الأمل في أن مضربه قد يكون على قيد الحياة مرة أخرى بعد صراعه من أجل امتداد ممتد.

كان آرون جادز قد رفع يانكيز 1-0 في الشوط الرابع مع تشغيله على أرضه الـ 42 ، وهو 429 قدمًا من سميث.

لم يجد بعد لأخدود منذ عودته من IL للحصول على إجهاد الكوع الأيمن في 5 أغسطس – دخل يوم السبت في الضرب .216 مع .827 OPS في 22 مباراة منذ ذلك الحين – لكنه قام بتجول خمسة أشواط في هذا الامتداد للحفاظ على وجود قوة.