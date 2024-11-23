يانكيز غير العطاء جون بيرتي، ميتس يتخلص من أعلى احتمال سابق

أكدت صحيفة The Post أن جون بيرتي، الذي بدأ ثلاث مباريات ما بعد الموسم في القاعدة الأولى لفريق يانكيز عندما خرج أنتوني ريزو مصابًا بكسر في الأصابع، لم يتم تقديمه من قبل الفريق قبل الموعد النهائي يوم الجمعة.

بيرتي، الذي استحوذ عليه فريق يانكيز في الربيع الماضي من مارلينز في صفقة تجارية مكونة من ثلاثة فرق بعد إصابة دي جي ليماهيو، أصيب معظم العام وظهر في 25 مباراة فقط في الموسم العادي.

وبينما ينتظر فريق يانكيز الوكالة الحرة لخوان سوتو، تجنبوا التحكيم مع اللاعب الآخر الذي اختاروه في نفس الصفقة مع سان دييغو، ترينت جريشام، ووافقوا على عقد بقيمة 5 ملايين دولار. حصل Grisham على 0.675 OPS في 76 مباراة بالموسم العادي مع فريق Yankees ولم يظهر في التصفيات.

أعلن فريق Mets أنهم لم يقدموا اليد اليمنى Grant Hartwig و Lefty Alex Young بالإضافة إلى لاعب الدفاع Alex Ramirez.

كما اتفقوا على صفقة لمدة عام واحد مع شون ريد فولي.