يانكيز غير العطاء جون بيرتي، ميتس يتخلص من أعلى احتمال سابق

رياضة
يانكيز غير العطاء جون بيرتي، ميتس يتخلص من أعلى احتمال سابق

أكدت صحيفة The Post أن جون بيرتي، الذي بدأ ثلاث مباريات ما بعد الموسم في القاعدة الأولى لفريق يانكيز عندما خرج أنتوني ريزو مصابًا بكسر في الأصابع، لم يتم تقديمه من قبل الفريق قبل الموعد النهائي يوم الجمعة.

بيرتي، الذي استحوذ عليه فريق يانكيز في الربيع الماضي من مارلينز في صفقة تجارية مكونة من ثلاثة فرق بعد إصابة دي جي ليماهيو، أصيب معظم العام وظهر في 25 مباراة فقط في الموسم العادي.

وبينما ينتظر فريق يانكيز الوكالة الحرة لخوان سوتو، تجنبوا التحكيم مع اللاعب الآخر الذي اختاروه في نفس الصفقة مع سان دييغو، ترينت جريشام، ووافقوا على عقد بقيمة 5 ملايين دولار. حصل Grisham على 0.675 OPS في 76 مباراة بالموسم العادي مع فريق Yankees ولم يظهر في التصفيات.

أعلن فريق Mets أنهم لم يقدموا اليد اليمنى Grant Hartwig و Lefty Alex Young بالإضافة إلى لاعب الدفاع Alex Ramirez.

كما اتفقوا على صفقة لمدة عام واحد مع شون ريد فولي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2024 آراء الإخبارية