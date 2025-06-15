يانكيز فراغ من قبل ريد سوكس لكي يكسح بائسة مع النهم

بوسطن – في هذه المرحلة ، قد يتعين على يانكيز فقط الاتصال بـ Red Sox والدهم.

أفضل شيء كان لديهم لهم بحلول الوقت الذي عادوا فيه إلى نيويورك هو أنهم لم يكن عليهم رؤية Red Sox مرة أخرى حتى أغسطس.

انتهى الأمر في عطلة نهاية الأسبوع بحكمة بعد ظهر يوم الأحد ، ولكن ليس قبل أن يعرض يانكيز نهمًا أخيرة في عيد الأب حيث تم تفريغهم من قبل Red Sox 2-0 واكتسحوا من Fenway Park.

في مواجهة Red Sox (37-36) في عطلات نهاية الأسبوع المتتالية ، انخفض Yankees (42-28) خمسة من ستة ويبدو أن الحياة لموسم منافسهم. في برونكس ، كان نصبهم هو الذي فشلهم. في Fenway ، كانت خفافيشهم التي لا حياة لها ، بالإضافة إلى خطأ مكلفة في كل من المباراتين الماضيين.

وصل يانكيز إلى بوسطن يوم الجمعة خرجوا من اكتساح أفراد العائلة المالكة التي رفعتهم على ارتفاع 17 مباراة فوق .500. تركوا بعد أن سجلوا أربعة أشواط في ثلاث مباريات.

أصبح Brayan Bello أحدث بداية Red Sox يخنق Yankees ، حيث أطلق سبعة أدوار مغلقة مع ثماني تمريرات بينما كانت تنتشر ثلاث مرات فقط.

في 21 ¹/₃ أدوار ضد مبتدئين Red Sox في نهاية هذا الأسبوع-Garrett Crochet و Hunter Dobbins و Bello-حشد Yankees فقط شوطًا واحدًا ، وهو ما كان على أرضه التاسعة في هارون جادز.

لقد أثبت ذلك أنه نجاح القاضي الوحيد في عطلة نهاية الأسبوع ، حيث تم تبريد The Red-Hot Slugger أخيرًا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ، حيث ذهب 1 مقابل 12 مع تسع تمرينات وأسخت في مسرحية مزدوجة قتلت تجمعًا في الشوط الثامن يوم الأحد.

لكن يانكيز لم يستطع التقاط أفضل لاعب.

جاءت أفضل فرصة لتسجيلها بيلو في الشوط الثالث ، عندما كان لديهم المتسابقين في المركز الأول والثاني مع اثنين من الرافضة و Jazz Chisholm Jr. في اللوحة. لكن Ben Rice أخذ كبيرًا جدًا من القاعدة الثانية حيث بدا أنه من المحتمل أن يقلع على أرض الملعب ، باستثناء Bello لم يبدأ Windup أبدًا وألقى في المركز الثاني لالتقاط الأرز في النهاية للهروب من المربى.

كان الأمر مشابهًا جدًا لجاسون دومينغيز الذي تم القبض عليه مسطحًا بين الثاني والثالث لقتل مسيرة ليلة السبت ، عندما نسي لاعب الصاعد المبتدئ عدد الإضرابات الموجودة.

كانت عطلة نهاية الأسبوع في Yankees في Fenway Park صعبة للغاية ، ولا حتى Max Fried – الذي كان تعريف سدادة عند النزول بعد الخسارة – يمكن أن ينقذهم من عملية مسح ، على الرغم من أن ذلك لم يكن له علاقة بأقل من ذلك من أنه لم يستطع التقاط الخفافيش أيضًا.

تخلى Fried عن شوطين عبر سبعة أدوار ، لكن ذلك كان كافياً لاتخاذ الخسارة – الأول له عند النزول مع يانكيز خرجوا عن الخسارة.

كما فعلوا طوال عطلة نهاية الأسبوع ، ضرب Red Sox أولاً. في الجزء السفلي من الأول ، بعد أن قام فريد بمسح خطأ ميدان أنتوني فولبي من خلال إحداث مسرحية مزدوجة ، مدد رومي غونزاليس الشوط مع الحقل الثلاثي إلى الصحيح. قامت تريفور ستوري بلوب أغنية واحدة لتركه ليقدم 1-0.

ضاعف رافائيل ديفرز الصدارة في الشوط الخامس ، وتسلل إلى منزل منفرد فوق الوحش الأخضر.