يانكيز في مطاردة ساخنة لتجارة كايل تاكر – وكذلك هذه الفرق

دالاس – يبدو الأمر أكثر فأكثر كما لو أن فريق أستروس منفتح على تداول كايل تاكر وأن فريق يانكيز من بين الفرق الأكثر جدية التي تلاحق اللاعب النجم، حسبما علمت صحيفة The Post.

ومع ذلك، قد لا يكون فريق يانكيز هو الملاحق الأكثر تصميمًا لتاكر مع اقتراب الاجتماعات الشتوية من نهايتها. يُنظر إلى الأشبال على أنهم لاعب قوي بالنسبة لللاعب الأيسر ويشارك العمالقة أيضًا في محادثات مع أستروس.

كان فريق Phillies أيضًا من بين الفرق التي استفسرت على الأقل وحاولت العثور على حزمة من شأنها أن تعمل مع Astros.

تاكر، الذي سيبلغ 28 عامًا الشهر المقبل، هو وكيل مجاني بعد الموسم، ويُنظر الآن إلى عقد خوان سوتو القياسي لمدة 15 عامًا بقيمة 765 مليون دولار مع فريق ميتس على أنه من المحتمل أن يسحب تاكر إلى ما يصل إلى 300 مليون دولار أو ربما حتى 400 مليون دولار في يوم الدفع القادم خارج الموسم. لم يُظهر مالك هيوستن، جيم كرين، أبدًا الجرأة على تحمل الطول والدولار اللازمين للاحتفاظ بهذا النوع من اللاعبين، ولهذا السبب أصبح تاكر موضوعًا ساخنًا في هذه الاجتماعات.

حصلت هيوستن بالفعل على معاينة للحياة بدون تاكر العام الماضي عندما غاب ثلاثة أشهر بسبب كدمة في ساقه ومع ذلك فقد حصل على أفضل نتيجة 48-31 في الفترة من 4 يونيو إلى سبتمبر. 5، على الرغم من أن تاكر كان أفضل لاعب قبل الإصابة.

يعطي فريق Astros الأولوية للاعبين الركنيين الرئيسيين الجاهزين للدوري ويبدأون في التصويب إذا قاموا بنقل تاكر. في أول لاعب أساسي مات شو (أفضل احتمال للأشبال، وفقًا لموقع MLB.com)، ورجل القاعدة الثالث كام سميث و2024 كل النجوم إسحاق باريديس، تمتلك شيكاغو قطعًا جذابة لهيوستن، التي تستعد لخسارة رجل القاعدة الثالث أليكس بريجمان في وكالة مجانية.

ما يجعل فريق يانكيز رائعًا هو أن الاتفاق مع ماكس فرايد يمنحهم سبعة لاعبين محتملين للموسم المقبل. والفكرة هي أن هذا من شأنه أن يحفزهم على تداول ماركوس سترومان للتخلص من أكبر قدر ممكن من ديونه البالغة 18 مليون دولار في العام المقبل و / أو نيستور كورتيس، الذي سيدخل عام مسيرته. وهذا قد يحدث.

ولكن نظرًا لأن الجزء العلوي من نظام المزرعة في Yankee يمر بدورة هابطة، فسيتعين عليهم أن يكونوا مبدعين للحصول على شخص موهوب مثل Tucker ويقال إن هيوستن مهتم جدًا بجائزة AL Rookie of the Year Luis Gil. من الممكن أن يتمكن جيل وبن رايس من تقديم حزمة تجعل فريق يانكيز على الأقل يجلس على الطاولة.

سيكون تاكر بمثابة رد فعل جيد من خلال الضربات اليسرى على خسارة سوتو بقدر ما يمكن أن يفعله يانكيز. وإذا هبطوا عليه، فإن يانكيز سوف يتاجرون بنجم في تلك الفئة يدخلون عام مسيرتهم للموسم الثاني على التوالي بعد الحصول على سوتو من بادريس في اجتماعات الشتاء الموسم الماضي. فكر في جيل أو ربما كلارك شميدت، إلى حد ما، مثل مايكل كينج العام الماضي باعتباره القطعة الرئيسية التي تم إرسالها إلى سان دييغو للحصول على سوتو.

كانعكاس لتميزه الشامل، لعب تاكر 78 مباراة فقط في العام الماضي، لكنه احتل المركز 27 في البطولات الكبرى في WAR بـ 4.2 (Fangraphs) وكان خامسًا خلف آرون جادج وسوتو وجونار هندرسون وبوبي ويت جونيور – النهائي الأربعة الأوائل في تصويت AL MVP – عندما أخطأ في كرة من ساقه اليمنى وسقط طوال تلك الأشهر الثلاثة.

فاز تاكر بالقفاز الذهبي في عام 2022، واحتل المركز الخامس في AL MVP في عام 2023 عندما وصل إلى 29 لاعبًا، وسرق 30 قاعدة وقاد AL مع 112 RBIs وحصل على أفضل 181 OPS-plus في 339 ظهورًا للوحة الموسم الماضي.

تاكر، الاختيار العام الخامس لفريق أستروس في عام 2015، لم يلعب في أي مكان سوى هيوستن، وبالتالي، من المؤكد تقريبًا أنه لن يمنح الإذن بإبرام عقد طويل الأجل كجزء من التجارة لأنه يريد أن يرى كيف يريد أي لغة جديدة.