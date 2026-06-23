يانكيز كارلوس لاغرانج “يتكيف” مع الحياة كلاعب منتظم

رياضة
يانكيز كارلوس لاغرانج "يتكيف" مع الحياة كلاعب منتظم

ديترويت – أصبح الوقت بين نزهات الإغاثة التي يقوم بها كارلوس لاغرانج أقصر، مما يعني أن طريقه إلى البطولات الكبرى قد يكون كذلك أيضًا.

لقد أكمل أفضل لاعب محتمل في فريق يانكيز بشكل أساسي عملية “التفريغ” كجزء من انتقاله من البداية إلى المخلص – مما يقلل من عدد الملاعب التي يرميها وأيام الراحة بينهما – وسيتم التعامل معه الآن بشكل أشبه بخيار لعبة الثيران العادية ذات الرافعة المالية العالية هذا الأسبوع في Triple-A Scranton / Wilkes-Barre.

قال مدرب الرماية مات بليك يوم الاثنين في كوميريكا بارك قبل أن يفتتح فريق يانكيز سلسلة ضد النمور: “حتى الآن، جيد جدًا”. “يبدو أنه يتأقلم مع المدة الأقصر، وعبء العمل الأقصر، ويصبح أكثر اعتيادًا على بناء المخلص. الآن سنجعله نوعًا ما ينطلق، خارج الملعب، ربما، ظهرًا لظهر، هذا النوع من الأشياء.

“كلما تمكنا من المحاكاة في وقت مبكر، كلما كان ذلك أفضل، وكلما قل المجهول لديك عندما يصل إلى هنا.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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