يانكيز كام شليتلر يتلقى “تهديدات بالقتل” قبل ظهور فينواي لأول مرة

يانكيز كام شليتلر يتلقى "تهديدات بالقتل" قبل ظهور فينواي لأول مرة

عندما يناقش كام شليتلر مواجهة ريد سوكس في فينواي بارك في بدايته التالية، أتوقع أن أنظر يمينًا ويسارًا في نادي يانكيز وأرى ثورمان مونسون وجريج نيتلز وليس النبيل ماكس فرايد وجيريت كول.

دعنا نقول فقط أنه بالنظر إلى الاختيار بين إلقاء الكيروسين أو الماء على الجمر العالق من صراع أكتوبر الماضي مع شريحة من مشجعي ريد سوكس، فعل شليتلر بالكلمات ما يفعله على التل – ألقى الحرارة. وجعلته يبدو وكأنه التنافس مرة أخرى.

قال شليتلر يوم الأحد: “لا أهتم حقًا بالذهاب إلى هناك لأنهم يكرهونني نوعًا ما”. “ليس لدي مشكلة مع ذلك. إنه في الواقع يجعلني أتحرك قليلاً.”

حول ما يتوقعه ليلة الخميس في فينواي: “سيكون الأمر سيئًا، سيكون سيئًا. لست متوترًا بشأن ذلك. لكن سيكون صاخبًا. من المحتمل أن يكون لديهم رجال في عمري أو أصغر قليلاً، يجلسون مباشرة خارج ساحة اللعب (الزائرة) (التي تكون في الغالب مكشوفة في الحقل الأيمن)، ويصرخون، أي شيء، ربما يلقون أشياء علي، ويحاولون الإمساك بي. هذا نوع ما أتوقعه. لذلك أعلم أن الرجال متحمسون لذلك ذلك وأنا متحمس لذلك.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

