يانكيز “كلارك شميدت” وضع “غريب الأطوار” مرة أخرى إلى الاختبار

تامبا – ردد كلارك شميدت آرون بون في اعتباره قضية ظهره بشكل أساسي.

ولكن سيتم إجراء ذلك على الاختبار يوم الجمعة ، عندما من المقرر أن يرمي شميدت جلسة ثور – الأولى له منذ يوم الجمعة الماضي ، وبعد ذلك عانى ما وصفه بأنه “وجع عام” في ظهره ، مما دفع اليانكيز إلى خانق تراكمه خلال الأسبوع الماضي.

وقال شميدت في عيد ميلاده التاسع والعشرين صباح الخميس في حقل شتاينبرنر: “إنه مبكر ، لذلك لا نريد دفع أي شيء مجنون ونشكل مشكلة”. “لكن نعم ، أعتقد أنه في مرحلة التعايش ، وألقي بعض الأرواح عبر الشارع (في مجمع الدوري الصغرى) ، كان لديّ بعض الوعاء الإضافي بعد ذلك ، لذلك فقط أخذ الأمر بسهولة وبدء تشغيل هذا التراجع الآن.”

بصرف النظر عن شميدت وماركوس سترومان ، اللذين غابا عن أول يومين من التدريبات ولكن من المقرر أن يبدأوا في المباراة الافتتاحية لجريب فروت يوم الجمعة ، واجه كل بداية في يانكيز الضاربين على الأقل مرتين منذ أن بدأ المخيم.

قال شميدت إنه ألقى مباشرة عدة مرات قبل بدء المخيم ، وقال يانكيز إنه لأنه جاء إلى المخيم إلى الأمام ، قرروا إبطائه خلال الأسبوع الماضي لاستعادة “غريب الأطوار”.

لم يكن شميدت متأكداً من الوقت الذي قد يدخل فيه في الألعاب ، لكن عليه أولاً أن يحصل على جلسة يوم الجمعة.

قال شميدت: “في بعض الأحيان يكون لديك أشياء ستظهر (في مرحلة التراكم) ثم في بعض الأحيان تكون سلاسة الإبحار”. لقد اختلف نوعًا ما مع الذهاب إلى بطولة العالم هذا العام. أعتقد أن تراكمنا كانت مختلفة بعض الشيء وكان من الممكن أن تكون هناك حالة مع كيفية التعامل معها ومقدار الوقت الذي تريد الإقلاع عليه. لذلك كانت هناك فترة تعديل مع ذلك بقدر ما أردت القيام به مع برنامج الرمي الخاص بي وما هو الأفضل بالنسبة لي. “

ومع ذلك ، مثل بون ، لم يبدو شميدت قلقًا بشأن توفره لبدء الموسم في الوقت المحدد.

قال شميدت: “لقد وضعت الكثير من العمل على جسدي”. “مجرد وجع صغير ومحاولة أن تكون ذكيا معها.”