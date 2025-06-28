يانكيز كودي بيلينجر يدفع أجرًا مقابل المشي عن عمد هارون

كودي بيلينجر يحصل عليه.

إنه يعرف لماذا سار المعارضون عمداً – وسيستمرون في المشي عن قصد – قاضي هارون في بعض المواقع ، حتى مع مواجهة القاضي رقعة تقريبية خلال الأسبوعين الماضيين.

“مفهوم” ، قال بيلينجر. “أقصد ، إنه أفضل ضارب على هذا الكوكب.”

اختارت A’s نفس الاستراتيجية في الشوط الثالث يوم الجمعة مع أنتوني فولبي في القاعدة الثانية والأول مفتوحة ، واختار مواجهة 2019 National League MVP بدلاً من الفائز في الدوري الأمريكي 2022 و 2024 – وهو أيضًا مفضل واضح للجائزة مرة أخرى هذا العام – في منتصف موسم تاريخي.

وثلاث ملاعب في وقت لاحق ، سلمت Bellinger مرة أخرى ، حيث كان يقود سيارته في فولب مع واحد لإعطاء Yankees تقدمين في المركز الثاني والتحسن إلى 3 مقابل 9 مع أربعة RBIs في 12 مباراة في أعقاب القاضي المتعمد.

وقال آرون بون ، المدير بعد فوز يانكيز 3-0 لفتح سلسلة في برونكس: “إنه نتاج () من الضارب الجيد الذي كان موجودًا ، وكان هناك وفعل ذلك ولا يتغلب على الإفراط أو الإفراط في الفوز”. “في بعض الأحيان ، تريد أن تظهر سيئة للغاية في تلك المواقف. يمكن أن يجعلك ذلك في بعض المشاكل. يبدو أنه يدير ذلك جيدًا.”

أنتج Bellinger ، الذي أضاف أغنية أخرى في الثامن لتصفيات ليلة 2 مقابل 4 ، ثلاثة أغنيات فردي وتضحية ذبابة في تلك البيئات هذا العام ، وبشكل جماعي ، ذهب Yankees 6 مقابل 15 بعد أن تمشي MLB-High القاضي في عام 2025.

جاز تشيشولم جونيور ، الذي قال إنه يعتقد أن هذه المواقف توفر “الكثير من الدافع المضافة” ، قد ذهب 2 مقابل 4 مع هوميروس وأغنية ، في حين أنتج بن رايس RBI مزدوج في واحدة من فرصته.

ستستمر هذه المشي فقط خلال النصف الأخير من الموسم العادي بالنظر إلى متوسط ​​القاضي .358 و 28 Homers و 63 RBIs.

لا يزال القاضي على المسار الصحيح لتحطيم المشي الوظيفي المقصود في المرتبة 21 التي تلقاها بين الموسم العادي والتصفيات العام الماضي.

حتى الآن ، استمر اليانكيز في التحويل في تلك السيناريوهات.

لقد قاموا بتجميع ضربات تسجيل الجري في تلك المواقع.

منفردة بيلنجر-التي واصلت تحوله في الموسم بعد بداية بطيئة ، حيث كان متوسط ​​غمسه تحت 0.200 في أوائل مايو-هو الأحدث.

وقال تشيشولم: “خاصة بالنسبة لي ، يبدو الأمر وكأنه لا يحترم حقًا أن يسير شخص ما أمامي – مع كودي ، وخاصة المهنة التي كان لديه ، أن يمشي شخصًا أمامه”. “أعرف أنه قاضٍ ، لكن لا يزال.”