يانكيز كودي بيلينجر يدفع أجرًا مقابل المشي عن عمد هارون

رياضة
يانكيز كودي بيلينجر يدفع أجرًا مقابل المشي عن عمد هارون

كودي بيلينجر يحصل عليه.

إنه يعرف لماذا سار المعارضون عمداً – وسيستمرون في المشي عن قصد – قاضي هارون في بعض المواقع ، حتى مع مواجهة القاضي رقعة تقريبية خلال الأسبوعين الماضيين.

“مفهوم” ، قال بيلينجر. “أقصد ، إنه أفضل ضارب على هذا الكوكب.”

اختارت A’s نفس الاستراتيجية في الشوط الثالث يوم الجمعة مع أنتوني فولبي في القاعدة الثانية والأول مفتوحة ، واختار مواجهة 2019 National League MVP بدلاً من الفائز في الدوري الأمريكي 2022 و 2024 – وهو أيضًا مفضل واضح للجائزة مرة أخرى هذا العام – في منتصف موسم تاريخي.

وثلاث ملاعب في وقت لاحق ، سلمت Bellinger مرة أخرى ، حيث كان يقود سيارته في فولب مع واحد لإعطاء Yankees تقدمين في المركز الثاني والتحسن إلى 3 مقابل 9 مع أربعة RBIs في 12 مباراة في أعقاب القاضي المتعمد.

وقال آرون بون ، المدير بعد فوز يانكيز 3-0 لفتح سلسلة في برونكس: “إنه نتاج () من الضارب الجيد الذي كان موجودًا ، وكان هناك وفعل ذلك ولا يتغلب على الإفراط أو الإفراط في الفوز”. “في بعض الأحيان ، تريد أن تظهر سيئة للغاية في تلك المواقف. يمكن أن يجعلك ذلك في بعض المشاكل. يبدو أنه يدير ذلك جيدًا.”

أنتج Bellinger ، الذي أضاف أغنية أخرى في الثامن لتصفيات ليلة 2 مقابل 4 ، ثلاثة أغنيات فردي وتضحية ذبابة في تلك البيئات هذا العام ، وبشكل جماعي ، ذهب Yankees 6 مقابل 15 بعد أن تمشي MLB-High القاضي في عام 2025.

جاز تشيشولم جونيور ، الذي قال إنه يعتقد أن هذه المواقف توفر “الكثير من الدافع المضافة” ، قد ذهب 2 مقابل 4 مع هوميروس وأغنية ، في حين أنتج بن رايس RBI مزدوج في واحدة من فرصته.

ستستمر هذه المشي فقط خلال النصف الأخير من الموسم العادي بالنظر إلى متوسط ​​القاضي .358 و 28 Homers و 63 RBIs.

لا يزال القاضي على المسار الصحيح لتحطيم المشي الوظيفي المقصود في المرتبة 21 التي تلقاها بين الموسم العادي والتصفيات العام الماضي.

حتى الآن ، استمر اليانكيز في التحويل في تلك السيناريوهات.

لقد قاموا بتجميع ضربات تسجيل الجري في تلك المواقع.

منفردة بيلنجر-التي واصلت تحوله في الموسم بعد بداية بطيئة ، حيث كان متوسط ​​غمسه تحت 0.200 في أوائل مايو-هو الأحدث.

وقال تشيشولم: “خاصة بالنسبة لي ، يبدو الأمر وكأنه لا يحترم حقًا أن يسير شخص ما أمامي – مع كودي ، وخاصة المهنة التي كان لديه ، أن يمشي شخصًا أمامه”. “أعرف أنه قاضٍ ، لكن لا يزال.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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