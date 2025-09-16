يانكيز “لوك ويفر صادقة حول” المهملات “مع استمرار صراعات

مينيابوليس – لم يخسر لوك ويفر اللعبة أمام يانكيز ليلة الاثنين ، لكنه لم يسهل عليهم محاولة الفوز بها.

وبعد الحصول على وضع علامة على خمسة أشواط أثناء تسجيل واحدة في الشوط السابع لما أصبح خسارة 7-0 للتوأم ، لم يحاول السكر في نزاعه أيضًا.

“كان هذا هو القمامة” ، قال ويفر.

في المرة الأخيرة التي كان فيها على التلة قبل الاثنين ، كان ويفر يحصل على اثنين من المهاجمين الضخمة ليحصل على زوج من المتسابقين الموروثة في فوز يوم السبت على ريد سوكس ، وهو مشهد يذكرنا بأفضل ما لديه على مدار الموسمين الماضيين.

لكن المخلص كان لديه بعض الفواق في الآونة الأخيرة ، حيث تخلى عن شوط واحد على الأقل في أربعة من مبارياته الست الماضية وهو يحاول العودة إلى المسار الصحيح في التصفيات.

قضايا الاثنين ، على الأقل ، كانت تتعلق بآلياته بينما تخلى عن ثلاث مرات ومشي.

“الجسد لم يكن في الوقت المحدد” ، قال ويفر. “لم يكن متوافقًا مع ما كنت أحاول تنفيذه والقيام به. شعرت أنني كنت أحارب نفسي طوال الوقت. عقليا ، كنت أحاول فقط التغلب عليه ، ولدي عقلية جيدة والبقاء داخل نفسي. هذان الأمرين لم يجتمعوا.

“أنا لست في أي ألم أو أي شيء على هذا الخطوط. إنها مجرد طاقة ، ونقص العمل الجماعي مع الجسم. هذه الأشياء تحدث. لكنها لا تغتفر. يجب أن نجد طريقة لإنجازها والتغلب عليها.”

قبل أن يبدأ يوم الاثنين ، حصل كارلوس رودون على لقب مرشح يانكيز لجائزة روبرتو كليمنتي لعام 2025 ، وهي إشارة إلى العمل الذي قام به هو وزوجته آشلي مع مؤسستهم التي تدعم الأزواج الذين يواجهون العقم وفقدان الحمل.

قال رودون: “إنه بالتأكيد شرف كبير”. “كان روبرتو سفيرًا للبيسبول. لاعب لا يصدق في هذا المجال وشخص أفضل من الملعب ، مع إعطاء وقته لمساعدة الناس والأطفال.”

كان رودون واحدًا من سبعة يانكيز – إلى جانب ديفيد بيدنار ، وفرناندو كروز ، وبول جولدشميدت ، وتيم هيل ، وآرون ، الذي فاز به في عام 2023) وجيانكارلو ستانتون – لارتداء رقم 21 تكريماً لقاعة القراصنة السابقة للمهرج والإنسانية يوم الاثنين ، وهو روبرتو كليمنتي.

وقال بيدنار ، الذي نشأ في بيتسبيرغ وقضى السنوات الأربع الماضية مع القراصنة: “أعتقد أن الوقت قد حان للتقاعد من 21 في الدوري ، فقط ما كان يعنيه لعبة البيسبول ، والأهم من ذلك ، من كان خارج الملعب”.

بعد بدء 11 مباراة متتالية ، بما في ذلك اصطياد سلسلة ليلة الأحد ضد Red Sox ، كان Ben Rice خارج التشكيلة يوم الاثنين قبل أن يصطاد الشوط الثامن.

<br />

قال بون: “من الواضح أنه لعب على الأرجح مثل أي شخص آخر”. “كونه مدركًا لهذا الوقت من العام ، لم يلعب الكثير في السقوط (في السنوات السابقة) وهو يتصاعد فوقه”.

تم تعيين آرون جادف لاعب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي يوم الاثنين بعد أن حصل على 9 مقابل 20 (.450) مع 1.760 OPS وخمسة منزل في ست مباريات.