يانكيز “لوك ويفر صادقة حول” المهملات “مع استمرار صراعات

رياضة
يانكيز "لوك ويفر صادقة حول" المهملات "مع استمرار صراعات

مينيابوليس – لم يخسر لوك ويفر اللعبة أمام يانكيز ليلة الاثنين ، لكنه لم يسهل عليهم محاولة الفوز بها.

وبعد الحصول على وضع علامة على خمسة أشواط أثناء تسجيل واحدة في الشوط السابع لما أصبح خسارة 7-0 للتوأم ، لم يحاول السكر في نزاعه أيضًا.

“كان هذا هو القمامة” ، قال ويفر.

في المرة الأخيرة التي كان فيها على التلة قبل الاثنين ، كان ويفر يحصل على اثنين من المهاجمين الضخمة ليحصل على زوج من المتسابقين الموروثة في فوز يوم السبت على ريد سوكس ، وهو مشهد يذكرنا بأفضل ما لديه على مدار الموسمين الماضيين.

لكن المخلص كان لديه بعض الفواق في الآونة الأخيرة ، حيث تخلى عن شوط واحد على الأقل في أربعة من مبارياته الست الماضية وهو يحاول العودة إلى المسار الصحيح في التصفيات.

قضايا الاثنين ، على الأقل ، كانت تتعلق بآلياته بينما تخلى عن ثلاث مرات ومشي.

“الجسد لم يكن في الوقت المحدد” ، قال ويفر. “لم يكن متوافقًا مع ما كنت أحاول تنفيذه والقيام به. شعرت أنني كنت أحارب نفسي طوال الوقت. عقليا ، كنت أحاول فقط التغلب عليه ، ولدي عقلية جيدة والبقاء داخل نفسي. هذان الأمرين لم يجتمعوا.

“أنا لست في أي ألم أو أي شيء على هذا الخطوط. إنها مجرد طاقة ، ونقص العمل الجماعي مع الجسم. هذه الأشياء تحدث. لكنها لا تغتفر. يجب أن نجد طريقة لإنجازها والتغلب عليها.”

قبل أن يبدأ يوم الاثنين ، حصل كارلوس رودون على لقب مرشح يانكيز لجائزة روبرتو كليمنتي لعام 2025 ، وهي إشارة إلى العمل الذي قام به هو وزوجته آشلي مع مؤسستهم التي تدعم الأزواج الذين يواجهون العقم وفقدان الحمل.

https://www.youtube.com/watch؟v=CMC26U4F4QS

قال رودون: “إنه بالتأكيد شرف كبير”. “كان روبرتو سفيرًا للبيسبول. لاعب لا يصدق في هذا المجال وشخص أفضل من الملعب ، مع إعطاء وقته لمساعدة الناس والأطفال.”

كان رودون واحدًا من سبعة يانكيز – إلى جانب ديفيد بيدنار ، وفرناندو كروز ، وبول جولدشميدت ، وتيم هيل ، وآرون ، الذي فاز به في عام 2023) وجيانكارلو ستانتون – لارتداء رقم 21 تكريماً لقاعة القراصنة السابقة للمهرج والإنسانية يوم الاثنين ، وهو روبرتو كليمنتي.

وقال بيدنار ، الذي نشأ في بيتسبيرغ وقضى السنوات الأربع الماضية مع القراصنة: “أعتقد أن الوقت قد حان للتقاعد من 21 في الدوري ، فقط ما كان يعنيه لعبة البيسبول ، والأهم من ذلك ، من كان خارج الملعب”.

بعد بدء 11 مباراة متتالية ، بما في ذلك اصطياد سلسلة ليلة الأحد ضد Red Sox ، كان Ben Rice خارج التشكيلة يوم الاثنين قبل أن يصطاد الشوط الثامن.

قال بون: “من الواضح أنه لعب على الأرجح مثل أي شخص آخر”. “كونه مدركًا لهذا الوقت من العام ، لم يلعب الكثير في السقوط (في السنوات السابقة) وهو يتصاعد فوقه”.

تم تعيين آرون جادف لاعب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي يوم الاثنين بعد أن حصل على 9 مقابل 20 (.450) مع 1.760 OPS وخمسة منزل في ست مباريات.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية