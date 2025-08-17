يانكيز “ماكس مقلي بعد البداية الوعرة:” يجب تغيير شيء ما “

شارع. لويس – فاز يانكيز بالمعركة ليلة السبت ، لكنهم قد يخسرون الحرب إذا استمر ماكس فريد في نصب هكذا.

تحول اليسار في بداية أخرى قاسية في امتداد من ثماني مباريات منهم ، على الرغم من أن جريمته التقطه لما أصبح فوزًا 12-8 على الكرادلة في استاد بوش.

تم وضع علامة على Fried لمدة سبعة أشواط على ثماني ضربات عبر خمس أدوار زائدة ، ومواصلة الاتجاه المثير للقلق بالنسبة إلى إبريق الذي سيطر غالبًا مثل Yankees Ace خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم.

قال فريد: “بالتأكيد يجب أن أغير شيء ما وتغييره بسرعة”.

بعد إلقاء سبعة أدوار من كرة واحدة في 25 يونيو في سينسيناتي ، حقق فريد 1.92 عصرًا خلال 17 بداية.

في ثماني مباريات منذ ذلك الحين ، تم طلقه إلى حصوله على 6.80 عصر ، يشبه القليل مثل الإبريق الذي كان عليه في معظم النصف الأول.

قال فريد الذي حارب في شهر يوليو ، “لم يكن حادًا”. “لم أحصل على نتائج جيدة. عندما يجب عليك الخروج إلى هناك ولديك مباريات جيدة ، لم أتمكن من القيام بذلك. أنا أعمل بجد بين محاولة إجراء أفضل التعديلات التي أستطيع.

بعد التخلي عن تسديدة ثلاثية المدى إلى ماسين وين في الشوط الثاني ، وجد فريد أخدود تقاعد فيه 11 من 12-وهو أمر يأمل يانكيز أن يتمكن من البناء منه-على الرغم من أن نزاعه لا يزال ينتهي في ملاحظة حامضة أثناء تخليه عن لقطة من نولان جورمان في الشوط السادس.

كانت المشي مشكلة بالنسبة إلى Fried خلال هذا الامتداد ، على الرغم من أنه أصدر واحدة فقط يوم السبت بينما كان يخرج ستة (بما في ذلك الضربات المهنية 1000).

لكن يانكيز يحتاجون إليه للانقطاع من هذا الفانك تمامًا إذا كانوا سيصلون إلى حيث يريدون الذهاب.

وقال المدير المدير الفني آرون بون: “حتى أباريق المستويات على مستوى النخبة تمر بأشياء من هذا القبيل في بعض الأحيان”. “سيصل إلى هناك. سوف يمر به. لا حرج معه. جسديًا في مكان جيد ، هناك أشياء هناك. إنه مجرد مستوى آخر من الإعدام. أنت نوع من المرور قليلاً ، لذا فأنت تقاتل نفسك عقلياً. إنه جيد جدًا لعدم الاطلاع عليه “.