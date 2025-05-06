يانكيز “متهورة” أنتوني فولب يقلق الكتف في عودة التشكيلة

يمكن أن يتنفس آرون بون يوم الاثنين أسهل قليلاً عندما كتب اسم أنتوني فولب إلى تشكيلة يانكيز.

غاب عن شورتستوب مباراة يوم الأحد مع كتف اليسار المؤلم بعد سماع “موسيقى البوب” في محاولة للغوص في وقت متأخر من مباراة يوم السبت ولكنه عاد يوم الاثنين في خسارة 4-3 أمام بادريس مع الاختبارات ومسح الطاقم الطبي للعمل.

وقال بون قبل مباراة يوم الاثنين: “لقد تحدثت معه في طريقي إلى المنزل (الأحد) ، وقال إنه يستطيع فعل كل شيء”. “أشعر وكأننا تهرب من شيء هناك.”

قال بون إنه يتوقع أن يراقب كتف فولب في الأيام المقبلة أثناء عودته إلى الألعاب ، لكن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كان “كامل القوة”.

ذهب Volpe 0 مقابل 3 مع ذبيحة RBI تطير في الخسارة.

قبل أن يروج لليانكيز إلى أفضل احتمال جورج لومبارد جونيور إلى Double-A Somerset يوم الأحد ، ناقشوا فعليًا أن يبدأ العام هناك بدلاً من وادي هدسون العالي.

بدلاً من ذلك ، بدأ أفضل احتمال للنادي بداية حمراء في High-A لكسب الترويج هذا الأسبوع إلى Double-A ، حيث سيصبح أصغر لاعب في الدوري الشرقي في سن 19 عامًا.

قال بون: “من الواضح أن جورج شخص متحمس للغاية”. “لقد حصل بالتأكيد على هذه الخطوة التالية إلى سومرست. متحمس له والبدء الذي سيذهب إليه. إنه مكياج خاص ورياضي جيد حقًا.”

بلغ لومبارد ، الذي أثار إعجاب الكثيرين في المنظمة في أول معسكر له في الدوري الكبير هذا الربيع ، .329 مع .983 OPS في 24 مباراة في High-A هذا الموسم. كما لعبت شورتستوب 6 أقدام 2 أيضًا قاعدة ثالثة وقاعدة ثانية.

قال بون: “رأس رائع على كتفيه”. “يحب اللعبة. أخلاقيات العمل العظيمة. ذكي ، لاعب مسبب. ولكن بعد ذلك جسديًا – لقد رأيت ذلك حقًا يتطور الآن على مدار العامين. لقد رأيته يتحول ببطء إلى رجل ووجود مادي كبير.”

وقال بون إن “من الممكن” أن ينضم دي جي ليماو (سلالة العجل) إلى اليانكيز في مرحلة ما خلال رحلة الساحل الغربي الذي يبدأ يوم الجمعة ضد A’s.

من المتوقع أن يواصل لاعب كرة القدم المخضرم مهمة إعادة التأهيل يوم الثلاثاء مع Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. كان من المتوقع في البداية أن يلعب في المرتبة الثانية والثالثة قبل عودته ، ولكن مع موسيقى الجاز تشيشولم جونيور من أربعة إلى ستة أسابيع مع سلالة مائلة ، أصبح التركيز الآن القاعدة الثانية.

قال أحد الكشافة في الدوري الأمريكي الذي شاهد ليماهيو مع مزدوج-سومرست الأسبوع الماضي إنه “أخذ خفافيش جيدة” لكنه لم يواجه تحديًا دفاعيًا في المركز الثاني.

ألقى ماركوس سترومان (الركبة) جلسة أخرى من الثيران يوم الاثنين. إذا تعافى من ذلك البئر ، فيمكنه التقدم لمواجهة الضاربون المباشرون في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، وفقًا لبون. يمكن لليانكيز استخدام سترومان فعال وصحي مع كارلوس كاراسكو وسيحصلون على تكافح في الدوران.

ركض Giancarlo Stanton (كوع التنس) في الملعب وخارج بعض التدريبات قبل مباراة يوم الاثنين مع استمراره.