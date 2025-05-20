يانكيز مقابل رينجرز يجلب بون باول غير المتوقع – 20 عامًا في صنعه

عندما استأجر رينجرز بريت بون ليكون مدربهم في وقت سابق من هذا الشهر ، قام آرون بون بفحص جدول يانكيز على الفور.

لم يكن على المدير الانتظار لفترة طويلة حتى Boone Bowl.

سيصل رينجرز إلى برونكس يوم الثلاثاء ، مما يطرح بون براذرز ضد بعضهم البعض لأول مرة منذ عام 2005 ، عندما تغلب بريت مارينرز على هنود هارون في لعبة في سافكو فيلد.

قال آرون بون في نهاية هذا الأسبوع: “سيكون الأمر رائعًا”. “إنني أتطلع إلى رؤيته ، لمجرد أنني لا أراه كثيرًا شخصيًا على مدار العام ، لذلك سيكون جيدًا. أنا متحمس فقط لأنه في مخبأ مرة أخرى ، أشعر وكأنه يجب أن يكون ، ولدي فرصة للتأثير على بعض الناس.”

منذ تقاعده من اللعب من أجل الخير في عام 2008 ، كان بريت بون مدربًا متدربًا وكشافة لألعاب القوى من 2014 إلى 15 ، لكنه على خلاف ذلك كان خارج اللعبة-فقد استضاف بودكاست تركز على البيسبول-قبل أن يديره رينجرز في 5 مايو بعد إطلاق النار على منسق الهجوم دوني إيكر.

قال آرون بون ، في عامه الثامن كمدير يانكيز ، مؤخرًا إنه تحدث “قليلاً” مع شقيقه الأكبر (بريت يبلغ من العمر 56 عامًا ، هارون 52) منذ أن حصل على الوظيفة وأنه “يبدو أنه يستمتع به” ، واصفا بريت “في عنصره” في الدور.

سيكون هناك بعض boons الإضافي في الحضور للمسلسل ، بالإضافة إلى عائلة آرون – أحد أبناء بريت موجود بالفعل في مانهاتن يعمل لصالح MLB بينما سيأتي الآخر إلى المدينة للسلسلة.

أصبح تايلر ماتزيك وكيلًا حرًا يوم الاثنين بعد رفض مهمة صريحة للقاصرين بعد يانكيز الذين يعيدونه للمهمة يوم الجمعة. بدا المسلح المخضرم اليساري وكأنه قد يكون سرقة لليانكيز في وقت مبكر من التدريب في الربيع كعلامة طفيفة في الدوري ، ولكن بعد عودتها من إصابة مائلة ، لم يكن يبدو حادًا في حركة محدودة في البطولات الكبرى.

سيقوم يانكيز بإدخال ريان ياربرو مرة أخرى في الدوران يوم الأربعاء بعد تخطيه خلال عطلة نهاية الأسبوع – مع الاستفادة من يوم عطلة يوم الخميس الماضي – لذلك يمكن أن يبدأ كلارك شميدت وماكس فريد ضد ميتس في الراحة العادية.

ويل وارن ، بداية يوم الثلاثاء ، سوف ينطلق بالفعل في يومه السادس بسبب يوم آخر يوم الاثنين ، ولكن بعد الذهاب إلى Yarbrough سيعني يوم الأربعاء أن بقية مبتدئين يانكيز ستعرض أيضًا في يومهم السادس في هذا الدوران.

قال بون يوم الأحد: “اختيار مواقعنا إلى حيث ما زلنا نقدر ذلك اليوم السادس عندما يمكننا الحصول عليها مع بعض اللاعبين”. “الطريقة التي تصطف بها الأمور منطقية. وقد قام Yarbs بعمل رائع بالنسبة لنا. ولكن لكي نكون قادرين على جعله في القلم في اليومين الأخيرين ، فقد أعطانا حماية إضافية هناك. لكن يشعر أيضًا أنه – يا إلهي ، لقد كان جيدًا لدرجة أنه يستحق الدخول إلى هناك.

“على مدار موسم طويل ، لا نريد أن ندخل في العادة ، عندما يكون لدينا أيام خارج ، نركض رجالنا تلقائيًا في ذلك اليوم الخامس (اليوم). لذا فإن تقييم اليوم السادس بين الحين والآخر أيضًا ، خاصةً عندما يكون لديهم زوجين في صف واحد ربما في اليوم الخامس.”