يانكيز واثقون من أنهم سيحصلون على المزيد من الإنتاج من أسفل الطلب

لقد أخذ فريق يانكيز كل سلسلة لعبوها وفازوا بسبع من أول تسع مباريات. لقد دخلوا يوم الاثنين خارج يوم الاثنين متعادلين للحصول على أفضل سجل في التخصصات. لقد تم قيادتهم من خلال تناوب مهيمن تمامًا مع 1.81 عصرًا رئيسيًا منخفضًا حتى قبل أن يرمي جيريت كول وكارلوس رودون وكلارك شميدت الملعب.

الأمور تسير على ما يرام. ولكن بالنظر إلى التوقعات بالنسبة لفريق يعتبر منافسًا مستمرًا ولكنه بلا حلقات منذ عام 2009، فإن تحديد العيوب المحتملة لا يقل أهمية عن الإعجاب بنقاط القوة.

مع التحذيرات المعتادة في أوائل أبريل – لم يصلوا حتى إلى مباريات مكونة من رقمين، والتي شهد معظمها مشجعون يرتدون البطانيات – أحد المخاوف المحتملة المبكرة يكمن في الجزء السفلي من التشكيلة.

خلال الأسبوعين الأولين، كانت الأرقام 6-7-8-9 في تشكيلة يانكيز هي الأسوأ في لعبة البيسبول في المتوسط ​​(.143)، ونسبة البطء (.167) وOPS (.404). بشكل فردي، أحجام العينات ضئيلة. بشكل جماعي، سجلت المجموعة 143 ظهورًا في اللوحة وبلغ إجمالي ظهورها 15 أغنية فردية وثلاثة ثنائيات.

“نحن بحاجة إلى الحصول على المزيد من الإنتاج هناك،” اعترف المدير آرون بون يوم الأحد بعد أن أصبحت تلك الفتحات في التشكيلة 2 مقابل 17 في خسارة نهاية السلسلة أمام مارلينز، “وسوف نفعل ذلك”.

من السابق لأوانه الذعر، ولكن ربما ليس من السابق لأوانه البدء في مراقبة الجزء السفلي من النظام، والذي يتكون من:

جاز تشيشولم جونيور

إن القلق من أن تشيشولم لن يضرب هو لا شيء تقريبًا، وربما تكون جولته الثنائية، التي شهدت فجوة مزدوجة في الشوط التاسع يوم الأحد ليجلب فريق يانكيز ضمن جولة واحدة، نقطة تحول.

قال تشيشولم: “أشعر أن هذا يمكن أن يساعد كثيرًا”. “… في الوقت الحالي، نحن نعمل يومًا بعد يوم فقط، ونتحسن في كل ضربة ونأمل أن نصبح أفضل هنا قريبًا.”

في العام الماضي – أول موسم كامل له في المقلمة والأول الذي تعرض فيه بانتظام لدرجات حرارة شديدة البرودة في المباريات المنزلية – سجل أسوأ متوسط ​​له (.181) وOPS (.714) في مارس وأبريل، ولا يزال يؤلف كل النجوم، 30-30 الموسم.

أوستن ويلز

كان احتمال الخفافيش الأول مع قدرة مشكوك فيها على التمسك بالماسك هو العكس تمامًا باعتباره لاعبًا رئيسيًا، وهو ماسك دفاعي من النخبة كان ضاربًا أقل قليلاً من المتوسط ​​خلال موسمين زائدين.

خلال البداية المبكرة جدًا، والتي كان يلعب فيها 4 مقابل 24، كان ويلز يضرب الكرة بقوة، ولكن في كثير من الأحيان، على الأرض. اعتقد بون أن ويلز قاتل من خلال عدد قليل من الخفافيش القوية يوم الأحد، بما في ذلك معركة من سبع ملاعب ضد كالفن فوشر والتي انتهت برحلة طويلة إلى جدار الميدان الأيسر.

وقال بون خلال المعسكر: “ما زلت أعتقد أن هناك الكثير من الأمور الهجومية، وآمل أن نتمكن من الاستمرار في التحرك إلى هذه النقطة”.

خوسيه كاباليرو

لكي يكون هناك أي جدل أو منافسة فيما يتعلق بنقطة البداية القصيرة بمجرد عودة أنتوني فولبي في غضون شهر أو نحو ذلك، يجب على كاباليرو أن يضرب.

لقد بدأ ببطء – 4 مقابل 31 – كما كان مؤخرًا متقطعًا دفاعيًا، حيث أرسل رمية بالبريد الجوي إلى بن رايس في الشوط السادس يوم الأحد. يمكن أن يكون مرعبًا على الممرات الأساسية (وقد سرق ثلاث قواعد)، لكنه يحتاج للوصول إلى مقطع أفضل من .206.

وقال بون عن كاباليرو: “لقد كان صراعًا بعض الشيء”. “إنه يتأرجح في بعض الملاعب، أشعر أنه عادة ما يلعب في اللعب.”

ريان مكماهون

المحبط: الضارب الذي لم ينه أبدًا أيًا من مواسمه التسعة حتى مع متوسط ​​OPS – وثمانية ونصف من هؤلاء جاء مع Coors Field كمنزل له – لم يضرب مرة أخرى، بمعدل 2 مقابل 23 فقط مع 11 ضربة. قال بون إنه يشعر أن مكمان كان “في المنتصف” ولم يحاول مجرد ضرب الكرة بقوة.

الأمر الأقل إحباطًا: يقوم مكمان بالمشي، وهو ما يفعله دائمًا، وبشكل ملحوظ قام بإصلاح أرجوحته هذا الشتاء ليقرب ساقيه من بعضهما ويصبح أضيق عند اللوحة. ومن الجدير بالذكر أن التعديلات مستمرة.

قال كيسي دايكس، مساعد مدرب الضربات، خلال المعسكر: “في بعض الأحيان، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدو الأمور طبيعية، حتى تتمكن من تكرارها دون الحاجة إلى الإفراط في التفكير فيها”.