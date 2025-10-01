يانكيز وضع موسيقى الجاز تشيشولم ، بن رايس مرة أخرى في تشكيلة اللعبة 2

من خلال موسمهم على الخط وليمين على التل ، يقوم Yankees بطرح تشكيلة تحتوي على أفضل لاعبين في ذلك مرة أخرى.

بعد ليلة واحدة من جاز تشيشولم جونيور وبن رايس جلسان ضد ريد سوكس ليفتي غاريت كروشيه ، والتي تحولت إلى خسارة 3-1 ، وكانا في التشكيلة ضد اليمين برايان بيلو في اللعبة 2 من سلسلة البطاقات البرية يوم الأربعاء.

حاول آرون بون تكديس أكبر عدد ممكن من الضاربين الأيمن في تشكيلة يوم الثلاثاء ضد الكروشيه ، مما يعني أن رايس وتشيشولم كانا على مقاعد البدلاء لصالح بول جولدشميت وأميد روزاريو.

مع انتقال Red Sox من الكروشيه المهيمن إلى اليساري الأقرب Aroldis Chapman ، لم يدخل Rice أبدًا في اللعبة بينما دخل Chisholm في الجزء العلوي من الثامن لأغراض دفاعية ، ثم قام بالتقلب على Chapman مع القواعد المحملة في أسفل التاسع.

انتهى Goldschmidt بالذهاب إلى 2 مقابل 4 بينما كان Rosario 0 مقابل 3.

كما عاد ريان مكماهون الذي ضرب ريان مكماهون إلى التشكيلة يوم الأربعاء بعد أن بدأ خوسيه كاباليرو في القاعدة الثالثة يوم الثلاثاء.

كان من الممكن أن يلعب روزاريو قاعدة ثالثة ، مما سمح لـ Chisholm باللعب في المركز الثاني ، لكن يانكيز يقدرون الدفاع مع ماكس فريد على التل ، لذلك أرادوا ضرب كاباليرو في المرتبة الثالثة على روزاريو.

<br />

بدا أن هذا القرار يزعج تشيشولم ، الذي أجرى معظم مقابلة ما بعد ألعابه المختصرة مع مراسليه الذين يواجهون ظهره.