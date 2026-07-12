يانكيز يأخذون لوك ابن آندي بيتيت في مسودة MLB لعام 2026

رياضة
يانكيز يأخذون لوك ابن آندي بيتيت في مسودة MLB لعام 2026

واشنطن – هناك بيتيت آخر يدخل منظمة يانكيز.

قام النادي بصياغة لوك بيتيت، نجل يانكي الأعسر منذ فترة طويلة والمستشار الخاص الحالي آندي بيتيت، مع اختياره في الجولة الثامنة يوم الأحد.

لوك بيتيت، 21 عامًا، هو لاعب ثنائي الاتجاه لم يلعب هذا الربيع في دالاس بابتيست بعد خضوعه لعملية جراحية تومي جون العام الماضي، لكنه كان بمثابة DH وحقق 16 مباراة على أرضه في 42 مباراة.

يبقى أن نرى كيف سيستخدم يانكيز اليد اليمنى، على افتراض أنه يوقع.

بالنسبة الى أمريكا البيسبول، بيتيت لديه “بعض من أفضل القيادة في فئة (مسودة) 2026.”

آندي بيتيت، الذي درب أبنائه في المدرسة الثانوية، شارك في 15 موسمًا مقلمًا وفاز بخمس بطولات عالمية قبل أن ينضم مجددًا إلى المنظمة في عام 2023.

إنه يتواجد في النادي من حين لآخر، ويعمل بشكل خاص مع طاقم العمل، وقد عمل كمرشد مهم لعدد من الأذرع، بما في ذلك كام شليتلر.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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