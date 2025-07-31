يانكيز يتاجر “حلم” لأوستن سلاتر وهو يقفز في تشكيلة الفريق

لم يضيع آرون بون أي وقت يشارك فيه أوستن سلاتر.

كانت الإضافة الجديدة لـ Yankees – التي تم الحصول عليها يوم الأربعاء من White Sox قبل الموعد النهائي للتجارة MLB – على الفور في تشكيلة سلسلة يوم الخميس ضد الأشعة في برونكس.

بدأ في الحقل الصحيح وحارب المركز السابع.

قال سلاتر قبل المباراة: “عندما كان طفلاً ، تحلم دائمًا باللعب مع يانكيز”.

أرسل Yankees احتمال نغمة Gage Ziehl إلى شيكاغو كجزء من الصفقة.

سلاتر ، الخليط الأيمن ، يزدهر ضد الترويج اليسرى وكضخامة قرصة. دخل يوم الخميس مع .859 OPS ضد اليساريين هذا العام.

ويتم ربط منزله الثمانية التي تضررها منذ عام 2017 لأكثر من ذلك في MLB خلال تلك الفترة.

هذا هو الدور الذي يتوقعه في pinstripes.

وقال سلاتر: “لقد كان هذا قوس حياتي المهنية على مدار السنوات الخمس الماضية ، إنه شيء اعتدت عليه”. “استعد للحصول على ضربات قرصة ، استعد عندما يكون هناك بداية اليسار على التل.

“إنه شيء (يضرب اليساريين) كنت دائمًا قادرًا على القيام به طوال الطريق إلى القاصرين. ثم خلال العامين الماضيين ، رأيت في الغالب فقط يساريون ، وهذا يساعد أيضًا. عندما لم ترَ حقًا في غضون أسبوعين ، يبدو الأمر مختلفًا قليلاً.”

ظهر أول ظهور لسلاتر في يانكيز ضد حق ، على الرغم من ذلك ، في بداية أشعة ريان بيبيوت.

وقال المدير المدير الفني آرون بون: “بيبيوت هو رجل كان صعبًا حقًا على اليسار هذا العام”. “مع (Trent Grisham) ، بعد مباراة طويلة الليلة الماضية ، لعبة يومية ، فقط (إصابة في أوتار الركبة) كان يتعامل معه ، فقط يريد أن ندرك ذلك ، خاصة وأننا نتجه إلى سلسلتين حيث سنكون في العشب. ونأمل أن يتمكن Slater

كان سلاتر يتوقع إلى حد كبير أن يتم تحريكه قبل الموعد النهائي. الآن ، ينتقل بسرعة من جانب التغذية السفلية في White Sox إلى منافس التصفيات في Yankees.

قال سلاتر: “جئت وشاهدت تلك اللعبة (الأربعاء) ليلة ، كانت لا تصدق”. “بالنسبة لي ، هذا سبب كبير لأنني لعبت هذه اللعبة ، ما الذي يحفزني على العمل بجدية أكبر ، والتحسن ، هو اللعب في هذه الأنواع من اللحظات. دفعة كبيرة بالنسبة لي.”