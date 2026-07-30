يانكيز يتحققون من Adley Rutschman في مهمة التقاط الموعد النهائي للتجارة

قد يؤدي بحث فريق يانكيز عن الماسك إلى منافس من الدرجة الأولى.

وفقًا لجون هيمان من صحيفة The Post يوم الأربعاء، فإن فريق يانكيز من بين الفرق التي قامت بالتحقق من حالة صائد الأوريولز أدلي روتشمان أثناء بحثهم عن المساعدة في المساندة.

لقد حصل ترادف يانكيز المكون من أوستن ويلز وعلي سانشيز على تقييمات رائعة من رماة الفريق لقدراتهم خلف اللوحة، لكن هجومهم كان غائبًا.

Rutchsman، لاعب All-Star الذي يضرب التبديل ثلاث مرات، سوف يناسب العديد من احتياجات القاذفات، حيث يبحثون أيضًا عن مضرب أيمن، وهو نقص في المعروض قبل الموعد النهائي للتجارة في 3 أغسطس.

ومع ذلك، يتعامل روتشمان أيضًا مع مشكلة التهاب المعصم التي وضعته على قائمة المصابين لمدة 10 أيام في 19 يوليو في خضم موسم متجدد، حيث وصل إلى 251 (.764 OPS) مع ثمانية أشواط على أرضه و 47 RBI في 67 مباراة. موعد العودة ليس واضحا بعد.

ما هو واضح هو أن روتشمان سيصبح وكيلًا حرًا بعد موسم 2027 ومن غير المرجح أن يكون له مستقبل طويل الأمد مع الأوريولز.

يبدو أن بالتيمور سيعتمد على النجم الصاعد صامويل باسالو في مركز الماسك في السنوات القادمة، حيث سيوقعه على صفقة مدتها ثماني سنوات بقيمة 67 مليون دولار.

خيارات الالتقاط محدودة في هذه المرحلة، مع توفر صائد التوائم رايان جيفرز علامة استفهام حيث يرى المدير العام جيريمي زول أن الفريق أكثر من مجرد مشتري في الموعد النهائي.

قام جيفرز بقطع .294 / .328 / .429 هذا الموسم ولديه تسعة أشواط على أرضه في 47 مباراة.

يتناسب Hunter Goodman من فريق Rockies مع مشروع القانون هجوميًا، لكن دفاعه – وإمكانية الحصول عليه – ليس واضحًا.

اسم آخر يجب مراقبته وفقًا لهيمان هو تايلر ستيفنسون من فريق الريدز بسبب قوته النارية الهجومية. دخل المساندة يوم الأربعاء ليصل إلى 0.248، مع 0.720 OPS وثمانية أشواط على أرضه في 81 مباراة.

أحد اللاعبين الذين خرجوا نهائيًا من اللوحة قبل الموعد النهائي هو لوجان أوهوب، الذي تم تداوله من قبل الملائكة إلى رينجرز جنبًا إلى جنب مع المخلص تشيس سيلسيث ليلة الأربعاء.