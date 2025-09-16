يانكيز يتحولون إلى دود ضد التوائم المتواضعة حيث تأمل آل إيست أبعد من ذلك

MINNEAPOLIS-أنهى فريق Yankees من 12 مباراة من القفاز ضد المتنافسين في مباراة فاصلة في وقت متأخر من ليلة الأحد ، ثم طار هنا لمواجهة حقيبة اللكم المعمرة ، حتى عندما لم يكونوا أحد أسوأ الفرق في الدوري.

لعبة الفخ الكلاسيكية.

سواء أكان يانكيز يشعرون بوجبة خيبة أمل و/أو جسدية أم لا ، فقد لعبوا مثلهم لأنهم حشدوا فقط ضربتين وفجرت لعبة الثيران في وقت متأخر من خسارة 7-0 أمام التوأم ليلة الاثنين في حقل الهدف.

“ليس عن قصد ، هذا أمر مؤكد” ، قال ريان مكماهون عن خيبة أمل محتملة. “إنها لعبة البيسبول وسوف تتواضع بسرعة حقيقية. لكن علينا أن نعود إليها (الثلاثاء).”

قام The Dud بتشكيل Yankees (83-67) أقرب إلى الركوع من سباق القسم ، الذي كان يتخلف الآن عن Blue Jays (الذي يمتلك كسر التعادل وجهاً لوجه) بخمس مباريات مع 12 مباراة للعب. على الرغم من أنهم ما زالوا على قيد الحياة من الناحية الرياضية ، إلا أن البطاقة البرية تبدو أكثر واقعية ، لأنها تقود الآن لعبة Red Sox بلعبة واحدة للمركز الأول.

عند دخولهم يوم الاثنين ، كان يانكيز 109-43 ضد التوأم (66-84) منذ عام 2002 ، وهو أفضل سجل لصالح أي فريق مقابل خصم في دوريه خلال تلك الفترة. إذا أضفت ما بعد الموسم ، كان يانكيز 125-45 ضد التوائم في ذلك الوقت.

هذا جعل هذا الجزء من الجدول يبدو وكأنه مكان هبوط ناعم بعد الذهاب 7-5 ضد Astros و Blue Jays و Tigers و Red Sox.

لكن Twins اليمين ، سيميون وودز ريتشاردسون ، وهو احتمال سابق في فريق Mets ، أثبت أنه أكثر من اللازم بالنسبة لهما حيث قام برفع 11 تمرينًا على مستوى آخر عبر ستة أدوار. جاء في أعقاب Red Sox Lefty Garrett Crochet يثقب 12 Yankees يوم الأحد.

وقال المدير آرون بون: “ليست ليلة سعيدة لنا بشكل عدواني”.

كان كارلوس رودون ، يانكي الأكثر قراصنة بعد الطيران هنا قبل الفريق يوم الأحد ، بينما وصل بقية زملائه إلى فنادقهم في منتصف الليل ، كان قويًا عبر ستة أدوار من كرة ثنائية ، لكنهم لم يحصلوا على الكثير من المساعدة من جريمته أو دفاعه.

ثم دخل Luke Weaver في السابع وانتهى بشكل أساسي أي فرصة للعودة إلى Yankees. حصل على وضع علامة على خمسة أشواط على ثلاث مرات واثنين من المشي أثناء تسجيل واحد فقط. كانت الضربة العقابية هي قواعد أوستن مارتن التي تصرف-بعد أن تقدم ويفر 0-2 ، ثم سقطت إلى 3-2-مما وضع التوأم في المقدمة 6-0.

قال ويفر ، الذي حصل على 10 أشواط على المظاهر الستة الماضية (3 ²/₃) ، عن نزهةه: “كان ذلك سلة المهملات”.

كان خوسيه كاباليرو ، الذي بدأ مباراته السادسة على التوالي في شورتستوب ، ليلة صعبة ، حيث صنع زوجًا من الخاطفين في هذا المجال ، كما تم اختياره بعد مضاعفة مع واحدة في الشوط الخامس.

في هذه الأثناء ، خرج جيانكارلو ستانتون في الخفافيش الأربعة ويبلغ 6 مقابل 51 (.118) مع ثلاثة أشواط على أرضه و 27 تمرينات على مدار الـ 15 مباراة الماضية.

وقال مكماهون: “يعتقد الكثير من اللاعبين أنه كان ينبغي أن نكون أفضل بكثير الليلة”. “لكن عليك أن ترفع غطاء رأسك أحيانًا ، وتعود غدًا وانتقل إليهم.”

دفاع رودون خذله في الشوط الثالث. لقد تخلى عن Leadoff Double to Jhonny Pereda قبل أن يمزح الضارب رقم 9 إدوارد جوليان كرة أرضية في الوسط. كان Caballero مظللاً بهذه الطريقة وحصل على قفازه على الكرة خلف الحقيبة ، ولكن ليس بشكل نظيف بما فيه الكفاية لأنها تجاوزته. حاول Caballero التعافي والإطلاق الأول ، ولكن لم يكن في الوقت المناسب لـ NAB Julien ، ووضع المتسابقين على الزوايا.

واحد في وقت لاحق ، قام مارتن بقطع كرة لعب مزدوجة محتملة إلى شورتستوب. قام Caballero بإدخاله بشكل نظيف ، ولكن بعد ذلك اتخذ خطوات قليلة إلى القاعدة الثانية قبل أن يقلبها إلى Jazz Chisholm Jr.

كان أول ملعب رودرون في الشوط الخامس عبارة عن كرة سريعة 92 ميلاً في الساعة في الوسط إلى بروكس لي ، الذي حفره فوق جدار الحقل الأيسر مباشرة لجري من المنزل جعلها لعبة 2-0.

“من الواضح أن الهدف هو الفوز كل يوم” ، قال رودون. “مجرد ملاعب زوجين أريد العودة للحفاظ على هذه اللعبة أكثر إحكاما وإعطاء أولادنا فرصة أفضل للفوز بهذه اللعبة.”