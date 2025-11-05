يانكيز يتخلصون من جوناثان لوايسيجا، ويحتفظون بتيم هيل في مكالمات كبيرة

يمتلك فريق يانكيز لعبة الثيران لإعادة تشكيل هذا الموسم، لكنهم قاموا بحركتين رسميتين يوم الأربعاء لإعادة أحد المخففات والتخلي عن الآخر الذي كان عنصرًا أساسيًا عندما يكون بصحة جيدة (وهو ما لم يكن كافيًا في كثير من الأحيان).

أعلن فريق يانكيز أن الفريق اختار خيار النادي بقيمة 3 ملايين دولار على تيم هيل الأيسر ورفض خياره بقيمة 5 ملايين دولار على جوناثان لويسيجا.

هيل، آلة الكرة الأرضية ذات التسليح الجانبي، وصلت إلى 3.09 عصرًا عبر 70 ظهورًا للفريق و67 جولة هذا الموسم.

سجل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا ثاني أعلى معدل للكرة الأرضية بين 147 لاعبًا مؤهلًا بنسبة 64.8 بالمائة، متخلفًا فقط عن فيليز الأقرب جون دوران (65.0).

في هذه الأثناء، كان Loáisiga مع منظمة يانكيز منذ عام 2016، حيث سجل 3.54 عصرًا في 193 مباراة منذ ظهوره لأول مرة في الدوري في عام 2018.

لكنه عانى من سلسلة من الإصابات التي شملت كتفه ومرفقه، مما منعه من اجتياز عدة مواسم دون الاضطرار إلى الذهاب إلى إيل.

<br />

أصبح اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا وكيلًا مجانيًا في الموسم الماضي، لكنه أعاد التوقيع مع فريق يانكيز أثناء إعادة تأهيل جراحة المرفق.

لقد ظهر لأول مرة في الموسم في مايو ولكن بحلول أغسطس ذهب إلى IL بسبب مشكلة في الظهر وأثناء إعادة تأهيل ذلك، تم إيقافه لمدة عام بسبب إصابة أخرى في المرفق.