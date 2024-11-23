يانكيز يتفقد جوناثان لوايسيجا بعد موسم قصير بسبب الإصابة

عندما سُئل هال شتاينبرينر هذا الأسبوع عن الأولوية القصوى لفريق يانكيز هذا الموسم في القسم الذي لا يضم خوان سوتو، استشهد بالترويج.

وبهذه الروح، ظل النادي على اتصال مع ذراع قيّمة وعالية النفوذ لم يعرف الحياة في الدوري الرئيسي إلا باعتباره يانكي.

قال مصدر يوم السبت إن فريق يانكيز كان من بين عدد قليل من الفرق التي أرسلت كشافًا لرؤية جوناثان لوايسيجا هذا الأسبوع، حيث يتعافى صاحب اليد اليمنى من جراحة UCL التي أنهت موسمه الأخير المضمون في ذا برونكس في أبريل.

بعد سبعة أشهر من الجراحة، يرمي Loaisiga من ارتفاع 90 قدمًا في هيوستن ويقال إنه “يشعر بشعور رائع”، ويهدف إلى بدء جلسات رمي ​​الثيران في يناير.

شاب يبلغ من العمر 30 عامًا دخل السوق المفتوحة لأول مرة، استمرت مسيرة Loaisiga لمدة أربع جولات فقط: تم نقله إلى IL بما كان يسمى في البداية بسلالة المثنية اليمنى وأصبحت عملية جراحية في المرفق لم تكن تصدق ليكون تومي جون.

في ذلك الوقت، كان من المتوقع أن يعود لوايسيغا خلال 10 إلى 12 شهرًا، ويبدو أنه يسير على الطريق الصحيح.

وقال المصدر إن أربعة عشر فريقًا، بما في ذلك فريق يانكيز، قاموا بالتحقق من Loaisiga – هناك الكثير من الاهتمام بذراع عالية الأوكتان، إذا كانت محفوفة بالمخاطر.

ظهر Loaisiga لأول مرة باعتباره لاعبًا متأرجحًا في عام 2018، ونما ليصبح دورًا كمخلص متعدد الأدوار واستقر في النهاية في نقطة جذب تتضمن رشقات نارية أقصر مع تراكم الإصابات.

في عام 2023، كان التهاب المرفق والجراحة لإزالة نتوء عظمي هو الذي كلفه الوقت. لقد تعامل مع التهاب الكتف الأيمن في عام 22، وإجهاد في الكتف في عام 21، وإجهاد آخر في الكتف في عام 2019. كاحتمال، احتاج إلى جراحة تومي جون في عام 2016.

ومع ذلك، عندما كان على التل – حيث نشر مسيرته المهنية 3.44 عصرًا في 219 ²/₃ جولة – كان على الأقل قويًا ومهيمنًا في كثير من الأحيان.

منذ عام 21، انتقلت Loaisiga إلى 2.89 عصرًا بالاعتماد بشكل أساسي على الغطاس الصلب الذي بلغ متوسطه 98.1 ميلاً في الساعة، وهو المركز الثالث عشر بين الأسرع بين المسكنات المؤهلة في هذا النطاق. في أفضل حالاته – أو حقًا عندما يكون بصحة جيدة – كان Loaisiga من بين أقوى أذرع الإعداد في اللعبة.

يانكيز يدركون وسيكون لديهم احتياجات. انضم كلاي هولمز وتومي كانلي وتيم هيل وتيم مايزا إلى Loaisiga في الوكالة المجانية.

كما تم إنشاؤه حاليًا، تتكون خيارات النادي المكونة من 40 لاعبًا من Luke Weaver وIan Hamilton وJake Cousins ​​وMark Leiter Jr. وScott Effross وYerry De Los Santos وربما اللاعبين المحتملين في Clayton Beeter وJT Brubaker وCody Poteet.

هناك عناصر أكثر أهمية في الموقد الأمامي، ولكن سيتم التعامل مع لعبة الثيران – ربما بذراع يمنى قوية يعرفها اليانكيون أفضل من أي شخص آخر.

“لا أعتقد أنه يمكنك الحصول على ما يكفي من الترويج، أليس كذلك؟” قال شتاينبرينر. “لذلك سنقوم بالتعمق في دورة البداية، في ساحة اللعب.

“لقد كنا في منتصف اجتماعات الوكلاء الحر لدينا حيث كنا نراجع كل لاعب موجود هناك، ثم نبدأ في طرح الأسئلة الصعبة ومعرفة كيفية التحسين.”