يانكيز يتفوق على الكرادلة خلف بن رايس السبعة لسلسلة لاتخاذ سلسلة

شارع. لويس-قام فريق يانكيز أخيرًا بما أصبح مستحيلًا خلال الشهرين الماضيين: سلسلة الفوز.

حتى في ليلة واحدة عندما تعرض ماكس فريد مرة أخرى ، فاز يانكيز للتو على الكرادلة ، حيث قاد فريق بن رايس السبعة RBIs الطريق إلى الفوز 12-8 في يوم السبت في استاد بوش.

سحق رايس هوميروس ثلاثة أشواط في الشوط الرابع الذي استعاد الصدارة للأبد ، ثم تضاعف من ثلاثة أشواط في المركز السادس و RBI في المركز السابع الذي وفر غرفة التنفس.

كما قام آرون جادف بتشغيل أفضل مباراة له منذ عودته من القائمة المصابة ، حيث حصل على 2 مقابل 3 مع سباقه التاسع والثلاثين على أرضه ، ومزدوج RBI ومشيان.

أضاف ترينت غريشام ليلة من أربع ضربات ، وسجل خوسيه كاباليرو ثلاثة أشواط ، وحفر ريان مكماهون أول منزل له في منزله للمساعدة في فوز سلسلة ثانية على التوالي لأول مرة منذ أواخر مايو.

في ما بينهما ، لعب يانكيز 20 سلسلة وفازوا بسبعة منهم فقط ، على التوالي أبداً لأنهم ناضلوا من أجل الحصول على أي نوع من الزخم لالتقاط الغوص في الترتيب.

سمح فوز يوم السبت-الرابع في خمس مباريات والسادس في تسع مباريات-لليانكيز (66-57) بالتقاط لعبة على مارينرز في ترتيب البطاقات البرية (يتدربون عليها و Red Sox من قبل 1 ¹/₂ ألعاب) في وضع مزيد من المسافة أمام Guardians ، الذين هم في ألعاب 2 ¹/₂ في ألعاب Aaron Boote للثلاثين والأخير.

كان الهجوم الهجومي عالي الطاقة هو الدعم الكافي للحصول على أداء صخري آخر من Fried ، والذي حصل على علامة على سبعة أشواط ربح في ثماني مرات عبر خمس أدوار.

يمتلك اللاعب الأيسر 1.92 عصرًا خلال أول 17 بدايات له ، لكنه وصل إلى 6.80 عصرًا خلال بداياته الثمانية الماضية منذ 1 يوليو.

بعد أن تخلى فريد عن تسديدة ثلاثية المدى إلى ماسين وين في الشوط الثاني الذي وضع الكرادلة (61-63) في 5-2 ، تقاعد 11 من المقاتلين الـ 12 التالي.

لكن هذا الامتداد قد توقف في الشوط السادس ، عندما سمحت المقلية برصاصة مزدوجة ومركز يديران نولان جورمان الذي قطع يانكيز يؤدي إلى 9-7.

قام ديفين ويليامز بالارتياح المقلي وضرب الجانب في الشوط السادس قبل أن يضيف Yankees بعض الأفعال للتأمين لإعطاء أعلى مسكناتهم في الراحة-على الأقل حتى دخل David Bednar للحصول على المباراة النهائية مع زوج من المتسابقين على القاعدة ، وسجل ثالثًا من التوفير كأيانكي.

عند دخوله يوم السبت ، كان القاضي يضرب .172 فقط مع.

لكنه بدا أكثر مثل نفسه ضد زميله السابق سوني جراي ، حيث ضرب يانكيز على الكرادلة اليمنى لمدة ستة أشواط عبر خمسة أدوار.

في الليلة الثانية على التوالي ، احتاج يانكيز إلى ثلاثة مقاتلين فقط ليتقدموا 1-0.

قاد غريشام مع واحد ، مشى رايس وقام القاضي برفع RBI مضاعفة في زاوية الميدان الأيسر.

بعد أن أضاف Jasson Domínguez أغنية RBI لجعلها 2-0 ، حصل الكرادلة على واحدة من هذه الركض في الجزء السفلي من الشوط ببعض المساعدة من Dominguez.

قام أليك بورليسون بقطع كرة ذبابة أسفل خط الميدان الأيسر الذي لم يأخذ دومينغيز أفضل طريق إليه ، ثم سمح لها بالارتداد وراءه ، وتدفق في الزاوية بينما كان بورليسون قد أخرج ثلاثة أضعاف.

في وقت لاحق ، كانت لعبة 2-1 على أغنية Iván Herrera.

ثم أخذ الكرادلة زمام المبادرة في الجزء السفلي من الثانية في تسديدة Winn’s Three Run من Fried.

لكن القاضي قاد الشوط الثالث مع تشغيل المنزل لجعله 5-3.

ثم في الرابع ، حصل Yankees على أغنية منفردة من Caballero وآخر من Grisham قبل أن يرتدي رايس هوميروس 429 قدم-18 من العام-لوضع اليانكيز للأبد.