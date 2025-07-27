يانكيز يحصلون على أميد روزاريو من المواطنين لإضافة المزيد من العمق

يعود أميد روزاريو إلى نيويورك.

ليس فقط للملكات.

أكد Jon Heyman من بوست أن يانكيز استحوذوا على روزاريو في تجارة مع المواطنين ليلة السبت.

يعود Beeter Clayton Beeter واللاعب الخارجي Browm Martinez إلى واشنطن في الصفقة.

بلغت Rosario .270/.310/.426 مع خمسة أشواط في 46 مباراة هذا العام للمواطنين.

لعب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى حد كبير في القاعدة الثالثة والثانية هذا العام ، ولكن لديه خبرة في جميع أنحاء الماس في حياته المهنية ، بما في ذلك الوقت في شورتستوب والملاحة الخارجية.

في حياته المهنية ، قام بالهروب من خلال.

لعب روزاريو في السابق أربع سنوات مع فريق Mets بعد أن وصل إلى نظامهم كاحتمال أعلى.