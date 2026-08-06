يانكيز يحصلون على تحديث إيجابي لكلارك شميدت

في فترة ما بعد الظهيرة المشجعة التي شهدت تطورات إصابة يانكيز – وأبرزها حصول آرون جادج على تصريح لبعض الأنشطة الخفيفة – تلقى النادي أيضًا أخبارًا إيجابية بخصوص كلارك شميدت.

قال آرون بون إن شميدت، الذي اضطر إلى قطع تدريب الضرب المباشر يوم الثلاثاء بسبب ما كان يعتقده ويأمل أن يكون تشنجًا في ساعده، أُبلغ أنه “يبدو” أنه كان تشنجًا بالفعل.

وقال المدير قبل خسارة يوم الأربعاء 3-1 أمام الكاردينالز في ذا برونكس: “كلارك نشعر أنه من المحتمل أن يكون جاهزًا للرحيل”. “لقد حصل على الكثير من العلاج (الثلاثاء). لا يبدو أن الطبيب قلق للغاية.”

شعر يانكيز على الأقل بمستوى من القلق عندما شعر شميدت، الذي بدأ في البناء بعد جراحة تومي جون عام 2025، بعدم الراحة، مما دفعه إلى رمي “جولتين” بدلاً من ثلاث.

وقال بون إن الخطوة التالية بالنسبة لشميت، الذي لم يكن من المتوقع أن يرمي الكرة يوم الأربعاء، ستكون اللعب يوم الخميس “ثم نأمل أن يقوم بفريقه (الجلسة) في وقت ما في نهاية هذا الأسبوع”.

وبدون المزيد من الفواق، يمكن أن يتخرج شميدت قريبًا إلى مهمة إعادة التأهيل.

بالنظر إلى أن المدير العام بريان كاشمان لم يقم بترقية لعبة الثيران في الموعد النهائي للتجارة جزئيًا لأنه شعر أن النادي سيكون لديه تعزيزات داخلية، فقد زادت أهمية عودة شميدت النهائية إلى الموظفين.

قام كودي بيلينجر، الذي قضى أسبوعًا ونصف من الغياب المتوقع لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع بسبب إجهاد في أوتار الركبة، بممارسة الضرب على أرض الملعب لأول مرة منذ تعرضه للإصابة في 25 يوليو.

وقال بيلينجر: “لقد كانت تلك خطوة كبيرة”، وأضاف أنه كان على ما يرام لكنه يفتقر إلى جدول زمني واضح للعودة.

كان بيلينجر يركض – ولكن ليس بأقصى سرعة – في خط مستقيم ولديه العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها قبل أن يكون جاهزًا للتنشيط أو مهمة إعادة التأهيل.

حقق هيليوت راموس (1 مقابل 3 مع ثنائية الشوط الثاني) أول نجاح له بصفته يانكي.

اجتمع كيرفين كاسترو وتيم هيل وبول بلاكبيرن في 3 ²/₃ أدوار خالية من الأهداف.

وصلت لعبة Bullpen إلى أفضل 2.56 عصرًا في البطولات الكبرى في آخر 55 مباراة، مما جعل الخصوم يصلون إلى معدل ضرب يبلغ 0.200.

متجر يانكيز ميرش تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء.

أفضل ضارب يانكيز في الأسابيع الأربعة الماضية: أوستن ويلز.

منذ 9 يوليو، نشر الماسك 0.931 OPS مع أربعة أشواط منزلية في 18 مباراة. لم يضيف فريق يانكيز صائدًا آخر في الموعد النهائي جزئيًا بسبب الأسعار وجزئيًا بسبب ارتفاع ويلز.

قال بون قبل أن يصبح ويلز 1 مقابل 2: “أشعر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك بعض التحسن المطرد، وآمل أن يمضي قدمًا، وأكثر انسجامًا مع الحضور الذي أشعر أنه يمكن أن يكون، خاصة في الجزء السفلي من الترتيب. أشعر وكأنه يقترب من هذا الإصدار.”