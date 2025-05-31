يانكيز يخسر أمام المراوغون في لعبة المباراة الأولى من لعبة العالم

لوس أنجلوس-قبل الملعب الأول ، تم عرض فريدي فريمان في لعبة Grand Slam في اللعبة 1 من بطولة العالم بالفعل على لوحة الفيديو مرتين.

أشار مذيع العنوان العام إلى المتهربين كأبطال بطولة العالم كلما كان ذلك ممكنًا.

وطوال الليل ، طار علم أبيض كبير في وسط الملعب للاحتفال بلقبهم اعتبارًا من أكتوبر الماضي.

وفي حال لم يكن هذا كله مروعًا بما فيه الكفاية بالنسبة لليانكيز ، فقد رأوا تقدمًا من ثلاثة أشواط عندما احتشد المتهربون من أجل الشوط الرابع ضد الآس.

لا ، لم يكن هذا هو الشوط الخامس للعبة 5 ، ولم تكن هناك أخطاء في يانكيز التي تغذيها.

لكن المتهربين استخدموا الشوط السادس الكبير لضرب ماكس فريد خارج اللعبة وتغلبوا على يانكيز 8-5 مساء يوم الجمعة على ملعب دودجر في أول اجتماع له منذ بطولة العالم.

دخلت Fried الليلة بعد أن تخلى عن 10 أشواط وثلاثة من المنازل طوال الموسم عبر 70 أدوار.

بعد ذلك ، في فترة من خمسة أدوار زائد زائد يوم الجمعة ، وضعه المتهربون (35-22) في ستة أشواط مكتسبة واثنين من أشواط المنزل-وكلاهما من شوهي أوتاني.

يانكيز (35-21) ، الذي شاهد سلسلة انتصاراتهم التي فازت بخمس مباريات ، وضرب أربعة أشواط من المنازل الخاصة بها توني غونسولين في الأدوار الثلاثة الأولى وحدها.

وشمل ذلك واحدة من هارون جادز ، الذي قام بتداول لقطات منفردة مع أوهتياني في الشوط الأول ، قبل أن يحصل يانكيز على 5-2 في المركز السادس.

لكن Ohtani قاد من الإطار من خلال تشغيله الثاني من الليل (و 22 من العام) ، وضرب قمر مرتفع إلى الحقل الأيمن لدرجة أن الموسيقى بدأت تلعب قبل أن تهبط لأن الأمر استغرق وقتًا طويلاً.

مباشرة بعد رمي الملعب ، كان كل ما يمكن أن يفعله كل ما يمكن أن يدور حول ركبتيه بينما أبحرت الكرة.

تبع Teoscar Hernández و Will Smith مع فردي متتالية قبل أن يسير Freeman إلى اللوحة مع حشد بيع من 53،276 يرددون اسمه.

قدمت سلسلة World Series MVP مزدوجة RBI لسحب المتهربين في غضون 5-4 وإرسال المقلي إلى الاستحمام.

دخل جوناثان لويزيجا من الثيران ، ومع وجود صفحات أندي ، ضربت كرة أرضية بعد غوص أنتوني فولبي لربط المباراة في الخامسة.

حصل Yankees على الأول من الشوط عندما ضرب تومي إدمان مروحية إلى First ، وعلق بول جولدشميدت فريمان في المخلل بين المركز الثالث والمنزل. ولكن قبل أن يتم وضع علامة عليه ، حصل المتهربين على المتسابقين الآخرين إلى الثاني والثالث.

لذلك عندما قام ماكس مونسي بضربة كيكي هيرنانديز ، اختار آرون بون أن يسير عن قصد مع أول قاعدة مفتوحة وجلب تيم هيل اليساري مع القواعد المحملة.

لكن هيل ، الذي كافح مع قيادته في الآونة الأخيرة ، سار مايكل كونفورتو السابق في إحصاء كامل ، مما اضطر في سباق لرفع المتهربين 6-5.

أخرجت مسرحية مزدوجة يانكيز من الشوط ، لكن المتهربين عادوا للمزيد في السابع ، وكل ذلك مع اثنين من الرافضة ، ضد يري دي لوس سانتوس. كان فريمان في منتصف التجمع مرة أخرى بمضاعفة قبل أن يسابق لتسجيل الجولة الثانية على أغنية منفردة للصفحات.

هدد يانكيز في الشوط الثامن من خلال وضع المتسابقين على الزوايا مع اثنين من الرافضة واليمين بن كاسباروس على التل.

أرسل Boone up jc escarra us escarra ، مع المتهربين من خلال جلبه في تانر سكوت. ثم قرص DJ Lemahieu من أجل Escarra ، لكنه طار لإنهاء التهديد.

عندما تبادل القاضي وأوتاني الضربات في الشوط الأول ، كان ذلك أول مرة في تاريخ MLB أن كلاهما يحكمان MVPs في الشوط الأول من نفس اللعبة ، وفقًا لإحصائيات الأداء.

في الشوط الثاني ، ضرب كل من أوستن ويلز وترينت جريشام أول منزل لهما منذ 12 مايو-ويلز لقطة منفردة وجريشام انفجار يديران لرفع يانكيز 4-1.

بعد أن قام المتهربون بتشغيل واحد في الجزء السفلي من الشوط ، قاد بول جولدشميدت الثالث من خلال أخذ Gonsolin عميقًا لجعله مباراة 5-2.

أعطى القاضي – الذي أفسحته كرة الذبابة المتساقطة في وسط الملعب الطريق إلى الشوط الخامس المروع في المباراة 5 – يده في الشوط الثالث من خلال لعب بعض الدفاع الاسترليني.

ضرب Teoscar Hernández كرة ذبابة في الفجوة التي تحتوي على قواعد إضافية مكتوبة في كل مكان ، لكن القاضي وضعه لصنع صيد رائع.