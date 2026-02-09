يانكيز يستحوذ على اللاعب ماكس شومان في التجارة مع A’s

تامبا – قام فريق يانكيز بتجارة ثانوية أخرى باسم العمق عشية المعسكر.

استحوذ النادي على اللاعب ماكس شومان من ألعاب القوى يوم الاثنين مقابل لاعب الكرة الصاعد لويس بورغوس.

بدأ الضرب باليد اليمنى شومان، 28 عامًا، معظم مسيرته الكبيرة في الدوري على مسافة قصيرة، لكنه شهد أيضًا وقتًا في القاعدة الثالثة والقاعدة الثانية وجميع المواقع الثلاثة في الملعب. عبر موسمين مع ألعاب القوى، وصل إلى 0.212 مع 0.603 OPS و21 سرقة في 234 مباراة.

لدى شويمان ثلاثة خيارات متبقية في الدوري الثانوي، مما يمنح يانكيز بعض المرونة والعمق في الوقت الذي يكون فيه لاعب آخر في القائمة المكونة من 40 لاعبًا، جوربيت فيفاس، خارج الخيارات للدخول في تدريب الربيع.

لإفساح المجال لشويمان في القائمة المكونة من 40 لاعبًا، عين فريق يانكيز يانكيل فرنانديز للمهمة، بعد أقل من أسبوع من مطالبة لاعب الدفاع بالإعفاءات من فريق روكي.

قام فريق يانكيز يوم الاثنين أيضًا بطرد صاحب اليد اليمنى دوم هامل واللاعب برادن شيوماكي إلى Triple-A ودعوهم إلى معسكر الدوري الكبير.

من بين أولئك الذين تم رصدهم في مجمع تطوير لاعبي يانكيز يوم الاثنين، قبل يومين من تقرير الرماة والصيادين رسميًا إلى تدريب الربيع: آرون جادج، بن رايس، سبنسر جونز، كارلوس رودون، أوستن ويلز، أنتوني فولبي، أوزوالدو كابريرا، خوسيه كاباليرو، ويل وارين، لويس جيل، فرناندو كروز، ريان ياربرو، تيم هيل، جي سي إسكارا وجورج لومبارد جونيور.