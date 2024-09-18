يانكيز يسحق مارينرز ليقلص رقمه السحري في التصفيات إلى واحد

سياتل – لن تتاح الفرصة أمام فريق يانكيز لتأمين مكان في التصفيات حتى ليلة الأربعاء، والتي يأملون أن تكون الأولى من مباراتين حاسمتين هذا الشهر.

بدا ليل الثلاثاء وكأنه بمثابة تمهيد للحفلة.

وفي مواجهة اختبار صعب مع الرامي الأيمن برايان وو، ذهب فريق يانكيز إلى المدينة وأطاح به من المباراة في الشوط الخامس في طريقه إلى الفوز 11-2 على فريق مارينرز أمام 31668 متفرجًا في ملعب تي-موبايل بارك.

وبفضل ليلة كبيرة من أعلى ترتيبهم – حيث جمع جليبر توريس وخوان سوتو وآرون جادج 7 من 10 مع ثلاث تمريرات وستة RBIs وسبعة أشواط مسجلة – فاز فريق يانكيز (88-63) للمرة الثامنة في مبارياته الـ11 الماضية وقلص رقمه السحري إلى واحد ليضمن مكانًا في التصفيات.

وفي حالة تحقيق الفوز يوم الأربعاء، يمكن أن يصبحوا أول فريق في الدوري الأمريكي يتأهل إلى التصفيات النهائية.

ومع خسارة فريق أوريولز في وقت سابق من مساء الثلاثاء، وسع فريق يانكيز تقدمه في صدارة الدوري الأميركي الشرقي إلى أربع مباريات – وهو الأكبر منذ السادس من يونيو (عندما كان أعلى مستوى له في الموسم 4 ½) – مع بقاء 11 مباراة للعب.

وقال المدرب آرون بون قبل المباراة: “لقد أصبحنا في حالة من الغموض. نحن ندرك أننا لم نقترب بعد من المكان الذي نريد أن نكون فيه. المهمة لم تكتمل بعد”.

لكن فريق يانكيز اقترب خطوة من هدفه الأول من خلال إطلاق هجوم قوي أهدأ مارينرز (77-74)، الذي فاز بثمانية من 11 مباراة قبل السلسلة بينما كان يكافح من أجل البقاء في الأدوار الإقصائية.

كما ساعد ذلك في تخفيف بعض الضغوط عن لويس جيل، الذي عانى من سيطرته لكنه نجح في اجتياز خمس جولات من الكرة التي سجلت هدفًا واحدًا قبل أن يلقي ماركوس سترومان – في أول ظهور له كبديل هذا الموسم بعد إبعاده من التشكيلة الأساسية – الأدوار الثلاثة الأخيرة، مما سمح بتسجيل هدف فردي وتسجيل الإنقاذ.

كان أداء توريس قويا في كلا الجانبين من الكرة، حيث ذهب 3 من 4 مع مضاعفة وتقديم ثلاث مسرحيات دفاعية حادة في القاعدة الثانية.

في ضربة واحدة في الشوط الرابع، حطم سوتو (2 من 2، مشيتان) شوطه المنزلي الأربعين هذا الموسم والـ200 في مسيرته، وفعل ذلك في الحديقة الثلاثين والأخيرة الحالية في دوري البيسبول الرئيسي التي لم يصل إليها بعد.

ونجح القاضي في تنظيف حركة المرور أمامه، حيث ذهب 2 إلى 4 مع المشي وأربعة RBIs ليرفع رصيده إلى 136 في الموسم.

كما سجل جيسون دومينغيز هدفا عميقا لأول مرة هذا الموسم، ليضع يانكيز في المقدمة 7-1 في الشوط الخامس ويخرج وو من المباراة، فيما أضاف أوستن ويلز ثلاثة أشواط في الشوط السادس ليجعل المباراة مفتوحة.

وفي الوقت نفسه، لعب فريق مارينرز – وتحديدًا فيكتور روبليس – دورًا كبيرًا في مساعدة جيل على تجنب بعض المشاكل المبكرة.

وبعد أن تقدم بنتيجة 2-0، ضرب جيل روبليس في يده برميته الأولى في المباراة، ثم أصدر زوجًا من التمريرات 3-1 لتحميل القواعد مع وجود خروج واحد.

تمكن من إقناع لوك رالي بالتقدم في الجولة الثانية ولكن بعد ذلك تأخر بنتيجة 3-0 أمام جوستين تورنر ومن الواضح أنه لم يكن لديه إحساس بمنطقة الضرب عندما سار إلى الجزء الخلفي من التل لالتقاط حقيبة الصنوبر.

كان روبليس متقدمًا بفارق كبير في المركز الثالث، لكنه اندفع فجأة نحو القاعدة الرئيسية عندما كان جيل يرمي حقيبة الصنوبر على الأرض.

أدرك جيل بسرعة كافية أن روبليس قد انطلق، فأطلق رمية إلى المنزل في الوقت المناسب ليتمكن ويلز من ضرب العلامة وإنهاء الجولة بطريقة ما دون السماح بتسجيل أي نقطة.

ومن هناك، واصل اليانكيز الضغط، بما في ذلك قيام سوتو بأخذ وو عميقًا لرمية من نقطتين في الشوط الرابع لتصبح النتيجة 6-1.

ومع وصول سوتو إلى هذا الإنجاز، أصبح هو وآرون جادج ثالث زملاء فريق يانكيز يسجلان 40 ضربة منزلية في نفس الموسم – الأول منذ روجر ماريس وميكي مانتل في عام 1961.

لقد فعلها بيبي روث ولو جيريج سابقًا في ثلاثة مواسم مختلفة.