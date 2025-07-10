يانكيز يطلق النار رسميًا على DJ Lemahieu بعد يوم واحد من DFA

تم إسقاط الحذاء النهائي يوم الخميس في قصة DJ Lemahieu في Yankees ، عندما أطلق النادي رسميًا لاعب Infielder المخضرم بعد يوم من تعيينه للمهمة.

لم يكن ذلك مفاجأة أن Lemahieu لم يكن مفاجئًا ، بالنظر إلى أن أي فريق ادعى أنه كان يتعين عليه التقاط مبلغ 22 مليون دولار مستحق له خلال العام المقبل.

الآن ، يانكيز على خطاف رسميًا من أجل هذا المال ، بينما يعد Lemahieu وكيلًا مجانيًا ، ومتاحًا للتوقيع مع أي فريق على ما يمكن أن يكون الحد الأدنى للراتب. ما إذا كان أي فريق يحضره لمعرفة ما تركه ولعب القاعدة الثانية/القاعدة الأولى/DH لا يزال يتعين رؤيته.

كان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا ، والذي كان يبلغ من العمر 37 عامًا ، والذي كان يعاني من إصابات في السنوات القليلة الماضية ، إصابات ، يقاتل .266 مع. من بين 34 أغاني ، ذهب خمسة فقط للحصول على قواعد إضافية (ثلاثة زوجي واثنين من أشواط المنزل) ، على الرغم من أنه كان يضرب .310 مع .754 OPS في 96 لوحة منذ 1 يونيو.

كان الشاغل الأكبر لليانكيز هو تفضيل ليماهوو لعدم لعب القاعدة الثالثة بسبب الخسائر الجسدية التي تسبب فيها على جسده ، حيث أشار جنرال موتورز براين كاشمان إلى أنه كان يتعلق بإصابة الورك التي قاتل في أواخر الموسم الماضي ثم في مهمة إعادة التأهيل في مايو.

لهذا السبب ، جعله يانكيز يلعب القاعدة الثانية بدقة عند عودته من IL ، على الرغم من أنه كان يفتقر إلى النطاق هناك ثم فقد وظيفته عندما قرر النادي نقل موسيقى الجاز تشيشولم جونيور إلى المنصب لأفضل محاذاة دفاعية.

قال كاشمان وآرون بون إن ليماايو كان على استعداد لمحاولة العمل في القاعدة الثالثة لتصبح خيارًا هناك ، ولكن بدلاً من ذلك ، أرسله يانكيز التعبئة لتحقيق تكوين قائمة أفضل.

وقال كاشمان يوم الأربعاء: “إنه لاعب رائع ، شخص رائع ، لقد فعل أشياء عظيمة هنا”. “من الواضح أن السنوات القليلة الماضية لم تكن ما كنا نأمله ، ولكن هذا أيضًا جزء من اللعبة.”