يانكيز يفجرون المباراة الأولى من بطولة العالم في بطولة فريدي فريمان الكبرى

لوس أنجلوس – بعد انتظار دام 15 عامًا، عاد فريق يانكيز إلى بطولة العالم بمباراة كلاسيكية.

ومع هذا النوع من الأفعوانية العاطفية والدمار المذهل الذي لا يمكن أن يحدث إلا في أكتوبر.

لعب فريق يانكيز في Fall Classic لأول مرة منذ عام 2009، وأهدر تقدمًا واحدًا في المركزين الثامن والعاشر وتركوا المباراة الأولى تفلت من بين أصابعهم بتأرجح فريدي فريمان.

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لقد أذهل فريق يانكيز من الضربات العنيفة الكبرى التي تغلب عليها فريمان على نيستور كورتيس في المباراة الأولى بنتيجة 6-3 من الخسارة لبدء بطولة العالم للأوزان الثقيلة.

تقدم فريق يانكيز للأمام في المركز العاشر على خلفية أغنية Jazz Chisholm Jr. المنفردة وسرقتين و RBI من أنتوني فولبي، ولكن أي زفير أعقبه صفعة على الوجه.

في الجزء السفلي من الشوط، مشى Jake Cousins ​​على Gavin Lux بواحد قبل أن تسقط كرة Tommy Edman الأرضية من خلال الغطس Oswaldo Cabrera، ويضع اثنين. جاء كورتيس، الذي عانى للتو من إجهاد عضلات المثنية، والذي قام بمهمته ضد شوهي أوهتاني بمساعدة أليكس فيردوجو، حيث اصطدم اللاعب الأيسر بالحائط الفاسد وسقط فوقه ليمسك الكرة بشكل رائع.

لكن هذا لم يمهد الطريق إلا للنهاية: أرسل فريمان أول عرض لكورتيس في ليلة لوس أنجلوس.

تضمن هذا المؤقت ما يلي: مبارزة الرماة القديمة من طراز Gerrit Cole-Jack Flaherty؛ أدت أوجه القصور الدفاعية لخوان سوتو إلى أول سباق دودجرز. تسديدة جيانكارلو ستانتون على القمر على مرحلتين والتي بدا أنها كل ما هو مطلوب لفريق يانكيز ، حتى لم يكن الأمر كذلك ؛ هدم أوهتاني مزدوجًا مما أدى إلى التعادل ؛ محرك عميق لجليبر توريس حول أحد المعجبين إلى جيفري ماير، ويمد يده ويضع قفازات تم الحكم عليها بمضاعفة؛ آرون جادج يحصل على فرصته ويتركها قبل الشوط العاشر.

نعم، لقد تم تقديم لعبة Fall Classic الأكثر إثارة للاهتمام في الذاكرة الحديثة في الدراما وتم تقديمها في القدرة التنافسية: الفريقان النجميان اللذان بدا أنهما متطابقان بشكل متساوٍ بدا بالتأكيد متطابقين بشكل متساوٍ.

في مثل هذه المنافسات الضيقة، يتم تضخيم الأخطاء الصغيرة، وقد ارتكب فريق يانكيز تلك الأخطاء الصغيرة التي أدت إلى جولتين.

اجتمع تومي كانلي ولوك ويفر للسماح بإجراء التعادل في المركز الثامن مع بعض المساعدة من الدفاع القذر. ضد Kahnle، سحق Ohtani ثنائية من جدار الملعب الأيمن الذي لمسه سوتو وألقى به إلى القاعدة الثانية. انحرفت الكرة عن قفاز توريس وارتدت إلى المنطقة الحرام في أرض الملعب، مما سمح لأوهتاني بالحصول على المركز الثالث.

كان الـ 90 قدمًا الإضافية مهمًا عندما دخل ويفر وسمح للتضحية بالطيران إلى Mookie Betts.

ربما جاء فريق يانكيز خجولًا من استعادة التقدم في الجزء العلوي من المركز التاسع عندما سدد توريس كرة ذبابة عميقة إلى الوسط الأيسر. لقد أتيحت لها فرصة وانتهى بها الأمر في قفاز أحد المشجعين، الذي من الواضح أنه وصل إلى ميدان اللعب للحصول على التذكار. حصل توريس على القاعدة الثانية فقط، وتم مشى سوتو عمدًا لتربية القاضي. لكن القاضي، الذي أنهى 1 مقابل 5 بثلاث ضربات، ظهر في شهر أكتوبر السيئ.

فشل فريق يانكيز في الاختراق لمدة خمس جولات ضد فلاهيرتي، الذي حصل على تقدم مرة واحدة جزئيًا بسبب بعض اللعب السيئ من دفاع يانكيز. ولكن كما كان الحال في كثير من الأحيان هذا الشهر، قدمت أرجوحة ستانتون الأمل.

شاهد DH، الذي انخفض بنتيجة 0-2 أمام فلاهيرتي، تراجعًا في منحنى المفصل ولكن لم يتراجع – وهي درجة كانت أقل من منطقة الضربة ولكن على الأقل في نفس رمز المنطقة. إذا كان فلاهيرتي ينوي دفن القربان، فإن ستانتون دفنه بطريقة مختلفة تمامًا.

ثني ستانتون ساقه اليسرى الأمامية للقفز أمام الملعب ولعب الجولف، فحول مضربه إلى مضرب من حديد 9 أرسل صاروخًا بطول 412 قدمًا إلى القمر. كما هو الحال في كثير من الأحيان مع هذا الضارب، لم يكن هناك شك: أعجب ستانتون بعمله من صندوق الضارب لعدة ثوان قبل أن يبدأ هرولته البطيئة حول القواعد لهوميروس السادس في هذا الموسم والمباراة الرابعة على التوالي مع دينجر.

لفترة طويلة، بدا كما لو أن هذا سيكون البديل الوحيد المطلوب.

كان كول أكثر ذكاءً من المهيمن خلال ستة جولات من جولة واحدة سمح فيها بأربع ضربات، ولم يمشي على الإطلاق وضرب أربعة. لقد نجا من الاتصال الصعب المبكر وكان لديه مفاجآت لفريق دودجرز، بما في ذلك الغطس الذي أخطأ أوهتاني – وهو الملعب الذي ألقى كول 12 مرة فقط طوال الموسم.

وصل سباق دودجرز ضد كول المتدحرج، الذي سمح بضربة واحدة فقط خلال الأدوار الأربع الأولى. مع خروج واحد في الشوط الخامس، أرسل كيكي هيرنانديز 0-2 بأربعة طبقات في الزاوية الخارجية أسفل خط الملعب الأيمن. ذهب سوتو للإمساك بالكرة بدلاً من الكروم، وكانت الكرة بعيدة عن متناول اليد وكان سوتو يركض خلفها. سمح التجاوز لهيرنانديز بالانتهاء في المركز الثالث بثلاثية واحدة.

قام ويل سميث بعد ذلك برفع كرة ذبابة أسفل خط الملعب الأيمن والتي لم يتم ضربها بعيدًا بشكل خاص. ركض سوتو بقوة وأمسك بها وهو يركض قبل أن يرمي رمية قفزتين إلى المنزل والتي وصلت بعد فوات الأوان للقبض على هيرنانديز في الجولة الأولى من المباراة.