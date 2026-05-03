يانكيز ينتظرون بقدر ما يستطيعون لاتخاذ قرار أنتوني فولبي

إنه يوم اتخاذ القرار تقريبًا بالنسبة لفريق يانكيز عندما يتعلق الأمر بأنطوني فولبي.

كان من المقرر أن يلعب اللاعب القصير آخر مباراة إعادة تأهيل في الدوري الصغير يوم الأحد مع Double-A Somerset، حيث أغلقت نافذته لمدة 20 يومًا في مهمة إعادة التأهيل الخاصة به من عملية جراحية خارج الموسم لإصلاح الشفا الممزق في كتفه الأيسر.

لكن ما كان يعتبر في السابق إجراءً شكليًا تقريبًا – أن يستعيد فولبي وظيفته الأساسية في فريق يانكيز بمجرد أن يتمكن من ذلك – لم يعد الآن بهذه البساطة.

يتعين على فريق يانكيز أن يقرر بحلول مباراة الثلاثاء ضد تكساس ما إذا كان سيتم تنشيط فولبي أو اختياره للقاصرين.

قبل مباراة الأحد ضد بالتيمور في ذا برونكس، قال آرون بون إنه لم يتم اتخاذ أي قرار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن فريق يانكيز يلعب مثل أي فريق في البطولات الكبرى وكان خوسيه كاباليرو جزءًا مهمًا من هذا النجاح.

وقال بون: “كاباليرو يلعب بشكل جيد للغاية في مركزه ويلعب بشكل جيد حقًا”. “هذا يعقد الأمر… لقد لعب جوزيه وقتًا أطول في اللعب. أحب فكرة أن يكون جوزيه في دور مفيد جدًا لأنه جيد جدًا في ذلك، لكن لا يمكنك أيضًا تجاهل أنه لعب بشكل جيد دفاعيًا في نقطة التوقف القصيرة (و) كان شرارة حقيقية لنا هجوميًا. “

وأشار بون أيضًا إلى أنه سيتعين عليهم معرفة الدور الأفضل لفولبي، الذي قال عنه المدير “إنه يستعد للعب نقطة توقف قصيرة” ولا يستعد لمركز مفيد.

إنها مشكلة جميلة بالنسبة لفريق يانكيز، منذ أن دخلوا يوم الأحد بعد أن فازوا في 12 من أصل 14 مباراة سابقة.

في 10 أبريل، قبل وقت قصير من بدء مهمة إعادة تأهيل فولبي، قال المدير العام بريان كاشمان عن عودة فولبي إلى وظيفته اليومية، “كانت هذه هي الخطة دائمًا. ولكن في النهاية، هذا هو قرار المدير.”

لقد صمد كاباليرو بشكل أفضل من المتوقع وهو يلعب بانتظام على المدى القصير وقد تفوق فريق يانكيز معه هناك.

دخل كاباليرو يوم الأحد بـ .935 OPS في مبارياته الـ 19 السابقة وأضاف سبع قواعد مسروقة – بينما كان أيضًا في وسط سلسلة من 17 مباراة خالية من الأخطاء.

في الصغار، دخل فولبي يوم الأحد بضربة قاعدة إضافية واحدة فقط في 45 مباراة ولم يفوت فريق يانكيز أي فوز بدون اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، الذي خيب الآمال على جانبي الكرة العام الماضي، أثناء لعب الكتف المصاب.

وقال بون عن الفريق: “لقد بدأنا بداية جيدة حقًا. لقد كان (كاباليرو) في منتصف ذلك دفاعيًا (و) هجوميًا”. لذلك حصل على بعض الفرص هناك. الأمر بهذه البساطة حقًا (و) ثم تقييم ما هو أفضل شيء لفريقنا للمضي قدمًا.

وأشار بون أيضًا، “إنه موسم طويل. نحن في هذه اللحظة من الزمن حيث نصبح محاصرين قليلاً، ولكن سيكون هناك الكثير من الفرص للاعبين المختلفين. الحقيقة هي أننا ربما نكون عميقين كما كنا في أي وقت مضى. لدينا منافسة حقيقية على مراكز حقيقية وأدوار حقيقية في الفريق لم تكن لدينا في بعض أجزاء المواسم.”