يانكيز ينفذون ليلة تحدي ABS المثالية والعدوانية

سياتل – أراد آرون بون أن يكون فريق يانكيز عدوانيًا في استخدام نظام ضربات الكرة الآلي.

كانت ليلة التحديات 5 مقابل 5 يوم الاثنين – بما في ذلك اثنان في ضربة واحدة وثلاثة أخرى بثلاثة ضربات متتالية في جولة واحدة – تتماشى تمامًا مع تلك الرغبات، على الرغم من أنها لم تحدث فرقًا في النهاية في الخسارة 2-1 أمام مارينرز في تي موبايل بارك.

في إحدى الليالي التي عانوا فيها هجوميًا، خلق فريق يانكيز على الأقل بعض الفرص الأفضل لأنفسهم من خلال تحويل الضربات إلى كرات، والتي تحولت إلى بعض النباح مع حكم لوحة المنزل مايك إستابروك على طول الطريق.

قال بون: “لقد قام الرجال بعمل جيد حقًا”. “عندما يكون لديك هذا النوع من معدل النجاح، فلن يكون الأمر هكذا كل ليلة، لكنني اعتقدت أنه من الواضح أن كل واحد منهم له ما يبرره واثنان في بعض النقاط الرئيسية لمنحنا فرصة لبناء شوط. لم نتمكن من بناء الكثير من الهجوم الليلة.”

سمعها Estabrook من Boone و Yankees dugout في الشوط الرابع، عندما نجح كل من Ben Rice و Giancarlo Stanton و Jazz Chisholm Jr. في تحدي الملاعب الموجودة أسفل المنطقة في ضربات متتالية.

قال بون: “أنت أيضًا تشعر بالإحباط قليلاً هناك، مثل أن تكون هذه الرميات ضعيفة جدًا في بعض الأحيان، ولا تريد أن تكون دائمًا متحديًا”. “لكن جيد على الرجال الذين ضربوا منطقة الضربة الآن.”

في الشوط السابق، نجح خوسيه كاباليرو في تحدي رميتين في نفس الضربة. لقد حول العد 1-1 إلى العد 2-0 ثم الضربة القاضية إلى المشي.

يانكيز هم 10 مقابل 11 في تحديات ABS من خلال أربع مباريات.

للمرة الأولى منذ سباقهما على لقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي الموسم الماضي، تنافس آرون جادج وكال رالي ليلة الاثنين.

لم يكن رالي في تشكيلة مارينرز الأساسية، حيث دخل اليوم 2 مقابل 15 مع 10 ضربات، لكنه ضرب في الشوط السابع ثم حقق لاحقًا الضربة الفائزة في المباراة بأغنية فردية. كانت بداية اللاعب بطيئة بعد أن سحق 60 نقطة على أرضه الموسم الماضي وكاد أن ينتزع جائزة أفضل لاعب من القاضي الذي حصل على 17 صوتًا في المركز الأول مقابل 13 صوتًا لرالي.

وقال بون قبل مباراة يوم الاثنين: “اعتقدت أن النتيجة ستكون قريبة جدًا”. “اعتقدت نوعًا ما أن جودي سيحمل اليوم. أعتقد أن (الناخبين) فهموا الأمر بشكل صحيح. ولكن ليس هناك من ينكر الموسم الشامل الذي حققه كال. لقد كان سباقًا متقاربًا للغاية بجدارة.”

ألقى كارلوس رودون (جراحة الكوع) 50 رمية في تدريب الضرب المباشر يوم الأحد في تامبا، واستمر في تعزيزه نحو الانضمام مرة أخرى إلى فريق يانكيز في أبريل. من الممكن أن تأتي رحلته القادمة في بداية مهمة إعادة التأهيل في نهاية هذا الأسبوع.

في هذه الأثناء، من المتوقع أن يقوم جيريت كول بجولة واحدة من تدريب الضرب المباشر في غضون أيام قليلة أثناء خضوعه لعملية تحميل مجدولة قبل بناء الوقت الأخير.

أما بالنسبة لأنطوني فولبي، فلا يزال التوقف القصير على المسار الصحيح لبدء مواجهة العرض المباشر يوم الأربعاء في تامبا. لقد كان يضرب آلة رمي Trajekt خلال الأيام القليلة الماضية.

ظهر كارلوس لاغرانج لأول مرة في بطولة Triple-A يوم الأحد، حيث ألقى أربع جولات من الكرة ذات الجري الواحد دون أي مشي وثلاث ضربات. ألقى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 68 رمية في بوفالو المتجمدة، لكنه لا يزال يجلب الحرارة من خلال الكرة السريعة، حيث بلغ متوسطها 97.9 ميلاً في الساعة وبلغت ذروتها عند 101.3.

تم الإعلان عن بقية قوائم الدوري الثانوي يانكيز يوم الاثنين قبل بداية الموسم يوم الجمعة. من بين المهام البارزة: SS George Lombard Jr. وRHP Ben Hess وLHP Kyle Carr في Double-A Somerset؛ LHP Pico Kohn، INF Kaeden Kent و INF Core Jackson في High-A Hudson Valley؛ وLHP Henry Lalane وLHP Allen Facundo وOF Brando Mayea في Single-A تامبا.