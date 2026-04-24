يانكيز يهيمنون على منافسهم ريد سوكس بكل الطرق

يانكيز ينفقون ويتفوقون على ريد سوكس.

في الشتاء الماضي، وقعوا مع الوكيل الحر ماكس فرايد بصفقة قياسية بقيمة 218 مليون دولار لمدة ثماني سنوات بعد “توفير” 760 مليون دولار على خوان سوتو.

وقد تغلب ذلك على فريق ريد سوكس، الذي “توقف” عند 190 مليون دولار، ورينجرز، الذي توقف عند 190 مليون دولار أيضًا.

ما يؤذي بوسطن حقًا هو أن اثنين من أفضل لاعبي يانكيز ولدوا وترعرعوا في منطقة بوسطن. من المرجح أن بن رايس وكام شليتلر ليسا من ضواحي بوسطن فقط (رايس، كوهاسيت؛ شليتلر، والبول) ولكنهما لعبا البيسبول الجامعي في نيو إنجلاند (رايس، دارتموث، شليتلر، نورث إيسترن).