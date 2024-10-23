يانكيز يواجهون جاك فلاهيرتي دودجرز في اللعبة الأولى من بطولة العالم

سيواجه فريق يانكيز الرامي الذي كادوا أن يحصلوا عليه في الموعد النهائي للتجارة في اللعبة الأولى من بطولة العالم.

سيحصل جاك فلاهيرتي على الكرة لفريق دودجرز يوم الجمعة لافتتاح Fall Classic، حسبما أعلن المدير الفني ديف روبرتس يوم الثلاثاء، مما جعله جاهزًا لمواجهة لاعب يانكيز جيريت كول.

قال فلاهيرتي عن تشكيلة يانكيز التي لم يواجهها هذا الموسم: “إنهم جيدون حقًا”.

قال روبرتس إن يوشينوبو ياماموتو، الذي حاول فريق يانكيز أيضًا التوقيع معه في فترة الإجازة، سيبدأ اللعبة الثانية، قبل أن يستخدم فريق دودجرز (في بعض الترتيب) ووكر بوهلر ولعبة الثيران في المباراتين 3 و4.

كان يانكيز مهتمين بهبوط فلاهيرتي من النمور في الموعد النهائي، لكن الصفقة المحتملة انهارت بسبب المخاوف بشأن فحوصاته الطبية، مما سمح لفريق دودجرز بالانقضاض – واستخدام احتمال يانكيز السابق تري سويني كجزء من الحزمة للحصول عليه.

وقال فلاهيرتي: “من الجنون الاعتقاد بأنه كان من الممكن أن أكون على الجانب الآخر من هذا، لكنني سعيد بالوضع الذي أنا فيه وكوني جزءًا من هذا الفريق”.

بصفته المراوغ ، وصل فلاهيرتي إلى 3.58 عصرًا في 10 بدايات لإنهاء الموسم العادي وتخلى عن 12 جولة مكتسبة في 15 ¹/₃ أدوار عبر ثلاث مباريات فاصلة.

قال براين كاشمان، مدير عام يانكيز، بعد وقت قصير من انتهاء الموعد النهائي للتجارة: “في نهاية اليوم، كنت سأحضر جاك فلاهيرتي إذا كان بإمكاني التوافق”. “لقد واجهت صعوبة في التوافق وهذا هو سبب عدم وجودي معه. بهذه البساطة.”

يتوقع فريدي فريمان أن يكون جاهزًا بنسبة 100 بالمائة للمباراة الأولى يوم الجمعة بعد أن حصل على إجازة لبضعة أيام هذا الأسبوع لإراحة كاحله الملتوي.

لم يكن نجم دودجرز أول لاعب أساسي في التشكيلة لثلاث مباريات فاصلة حتى الآن هذا الشهر لأنه تعرض للخطر، لكنه قال إن إجازة هذا الأسبوع كانت ثمينة.

قال فريمان في مكالمة عبر تطبيق Zoom يوم الثلاثاء: “كل يوم أقف فيه على قدمي ولا أركض وأعالج هذا الأمر أمر ضخم”. “ما زال بإمكاني أن أضرب، أستطيع أن أفعل كل هذا النوع من الأشياء. لقد حدث ذلك مرة واحدة عندما اتخذت خطوة الجري الأولى، قبل بضعة أيام، وذلك عندما اشتعل كل شيء في كاحلي. لقد أمضيت الآن ثلاثة أيام متتالية من عدم الجري وعالجت الأمر فقط، لذا فإن كل يوم سيكون أفضل.

في منتصف سبتمبر، ترك مدير دودجرز ديف روبرتس الباب مفتوحًا قليلاً أمام شوهي أوهتاني للعب في فترة ما بعد الموسم بعد أن أمضى النجم ثنائي الاتجاه الموسم العادي وهو يضرب بشدة بعد جراحة المرفق خارج الموسم.

وفي يوم الثلاثاء، قال المدير الفني آرون بون إنه لم يفكر كثيرًا في إمكانية حدوث ذلك في بطولة العالم.

وقال بون: “لكن إذا كان الأمر كذلك، فسنكون مستعدين لكل شيء”. “نحن نعرف ما يرميه كل شخص وما يتميز به، وأشياء من هذا القبيل. سنكون مستعدين لكل شيء.”

يفكر فريق يانكيز في حمل 13 راميًا و13 لاعبًا في مركزهم في قائمة بطولة العالم الخاصة بهم بدلاً من 12 راميًا و14 لاعبًا في مركز ALCS.

سيؤدي القيام بذلك إلى السماح لهم بإضافة Nestor Cortes إلى القائمة دون إخراج أي رامي منها، على الرغم من أنه سيتعين عليهم طرح لاعب في المركز.

يبدو أن ترينت جريشام، الذي لم يظهر في أي مباراة بعد هذا الموسم، هو المرشح الأكثر ترجيحًا.