يانكيز يوقعون مع فريق Met Dom Smith السابق لصفقة الدوري الثانوية

أكدت صحيفة The Post أن دوم سميث، اللاعب السابق لفريق ميتس في الجولة الأولى، وافق على صفقة دوري ثانوي مع فريق يانكيز.

سميث، 29 عامًا، شارك في 93 مباراة في البطولات الكبرى الموسم الماضي، وانقسم بين الريدز وريد سوكس. كان لديه .691 OPS.

لعب سميث ذو التأرجح الأيسر القاعدة الأولى حصريًا في المواسم الثلاثة الماضية بعد قضاء بعض الوقت في الملعب.

وقع فريق يانكيز مؤخرًا على صفقة ضرب اليد اليمنى بول جولدشميت لمدة عام واحد بقيمة 12.5 مليون دولار لتولي المسؤولية في البداية لأنطوني ريزو، الذي عانى من الإصابات طوال فترة وجوده مع فريق يانكيز ولم يجد بعد منزلًا جديدًا.

لعب سميث ستة مواسم مع فريق ميتس ولم يرق إلى مستوى التوقعات مطلقًا باعتباره الاختيار العام الحادي عشر في عام 2013.

جاء أفضل موسم له في موسم 2020 المختصر بسبب فيروس كورونا، عندما وصل إلى 10 لاعبين في 50 مباراة.

تم الإبلاغ عن توقيع سميث من قبل يانكيز لأول مرة بواسطة شبكة YES.