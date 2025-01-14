يانكيز يوقعون مع فريق Met Dom Smith السابق لصفقة الدوري الثانوية

رياضة
يانكيز يوقعون مع فريق Met Dom Smith السابق لصفقة الدوري الثانوية

أكدت صحيفة The Post أن دوم سميث، اللاعب السابق لفريق ميتس في الجولة الأولى، وافق على صفقة دوري ثانوي مع فريق يانكيز.

سميث، 29 عامًا، شارك في 93 مباراة في البطولات الكبرى الموسم الماضي، وانقسم بين الريدز وريد سوكس. كان لديه .691 OPS.

لعب سميث ذو التأرجح الأيسر القاعدة الأولى حصريًا في المواسم الثلاثة الماضية بعد قضاء بعض الوقت في الملعب.

وقع فريق يانكيز مؤخرًا على صفقة ضرب اليد اليمنى بول جولدشميت لمدة عام واحد بقيمة 12.5 مليون دولار لتولي المسؤولية في البداية لأنطوني ريزو، الذي عانى من الإصابات طوال فترة وجوده مع فريق يانكيز ولم يجد بعد منزلًا جديدًا.

لعب سميث ستة مواسم مع فريق ميتس ولم يرق إلى مستوى التوقعات مطلقًا باعتباره الاختيار العام الحادي عشر في عام 2013.

جاء أفضل موسم له في موسم 2020 المختصر بسبب فيروس كورونا، عندما وصل إلى 10 لاعبين في 50 مباراة.

تم الإبلاغ عن توقيع سميث من قبل يانكيز لأول مرة بواسطة شبكة YES.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية